Ci sono cose che fortunatamente il Covid non ha fermato. Tra queste la lettura occupa sicuramente un primo posto. E così, in questi giorni, l’associazione culturale Energheia comunica che è in corso la lettura dei racconti pervenuti alla segreteria del premio nelle sue varie sezioni, da parte del nutrito e composito comitato di lettura on line, composto da oltre ottocento persone.

Il comitato dovrà designare i primi dieci racconti per il Premio letterario Energheia, per le due sezioni del premio, under 21 anni e oltre; i primi dieci per la sezione I brevissimi di Energheia D.Bia – sul tema “Azzurro”, uno dei sette colori dell’iride; e il vincitore della sezione Energheia Cinema, soggetto per un cortometraggio.

Accanto alla selezione dei testi italiani è iniziata anche la selezione dei testi in lingua originale provenienti da diversi Paesi europei, quali Francia, Spagna, Slovenia e quest’anno con una novità, la presenza della Germania. L’iniziativa europea vede la collaborazione di Ambasciate, Istituti di Cultura, Università e Associazioni di scrittori dei diversi Paesi coinvolti e che nonostante la crisi pandemica, dovuta al Coronavirus, non ha fermato la macchina organizzativa.