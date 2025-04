Premio Eccellenze Materane 2025

Venerdi 2 maggio c.a., alle ore 17.30,nella Sala Convegni di Palazzo Lanfranchi a Matera , si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Eccellenze Materane , istituito dal Lions Club Matera Città dei Sassi per rendere omaggio a personalità che , in vari settori , si sono distinti nelle loro arti e professioni danno lustro alla città e alla sua provincia . Al contempo , questo riconoscimento ha anche lo scopo di dare stimoli alla comunità locale.

L’evento è realizzato in collaborazione con i Musei Nazionali di Matera. Darà il saluto introduttivo il Presidente del Lions Club di Matera Città dei Sassi Pino Sicolo. Seguirà il saluto istituzionale di Nunzio Calicchio, ideatore del progetto, che ne ripercorrerà la storia illustrandone le finalità .

Subito dopo, la giornalista Beatrice Volpe presenterà i premiati del 2025 . là prima sarà and l’ architetta Venanzia Rizzi, vice console onorario d’Italia a Oulu , in Finlandia , che parlerà della sua esperienza di console . Il secondo premiato è il maestro Vito Paternoster , noto violoncellista , direttore d’orchestra e compositore .

Il maestro regalerà al pubblico l’esecuzione della Sonata in mi minore per violoncello e continuo , assieme a Alessio Arbore al clavicembalo .

Dopo la consegna dei premi , le conclusioni sono affidate a Liliana Caruso , Past President del Consiglio dei Governatori , ed a Tommaso Di Napoli, governatore del distretto 108YA.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.