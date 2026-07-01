Premio Canti alla Luna, Mottola si prepara a due notti di grande musica d’autore

La magia della musica d’autore torna a illuminare le notti d’estate di Mottola. Dopo il successo delle prime due edizioni, il Premio Canti alla Luna si prepara a vivere il suo terzo capitolo, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate pugliese. L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà il 21 e 22 luglio nella suggestiva cornice de La Rotonda, con il patrocinio del Comune di Mottola e della Regione Puglia e la direzione artistica del cantautore Aldo Losito.

Sotto il cielo stellato, un pianoforte a coda circondato da archi e strumenti orchestrali tornerà a essere il simbolo della manifestazione, trasformando il palco in uno spazio dove la musica incontra le emozioni e le parole diventano racconto condiviso.

L’edizione 2026 si articolerà in due serate, ciascuna con una propria identità ma unite dallo stesso filo conduttore: la valorizzazione della canzone d’autore.

Il 21 luglio sarà dedicato al contest “Nuove Proposte”, nato per dare spazio a cantautori, autori e progetti emergenti della scena musicale italiana. A guidare la serata sarà Marcello Biscosi, che accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di talento, confronto e nuove opportunità. Al termine della competizione sarà proclamato il vincitore, che conquisterà il prestigioso traguardo di esibirsi sul palco della serata conclusiva accanto ai grandi nomi del Premio.

Il 22 luglio, invece, sarà il momento della serata di gala del Premio Canti alla Luna, affidata alla conduzione di Marcello Biscosi, Mino Molfetta e Valentina Molfetta. Per l’occasione, La Rotonda, chiusa al traffico ma completamente aperta all’arte, si trasformerà in una grande arena naturale affacciata sui paesaggi della provincia di Taranto, con lo sguardo che abbraccia i rilievi della Basilicata e le montagne del Pollino, regalando al pubblico uno scenario di rara suggestione.

Il cast annunciato conferma l’ambizione di una manifestazione che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama nazionale della musica d’autore. Sul palco saliranno artisti che hanno scritto pagine significative della canzone italiana come Mimmo Cavallo, Mariella Nava, Nino Buonocore, autentica icona del cantautorato italiano, e Tricarico. Insieme a loro anche Carmine Tundo, leader de La Municipal, Momo, Alberto Bertoli, Roberto Colella, Ginevra Eramo e la giovane promessa del territorio Miriam Iovino.

A completare il programma ci saranno inoltre Giuseppe De Santo, autore e componente dei Terraross, Emilio Gallo di Sangita Records, il maestro Gabriele Semeraro, Filippo Broglia di RECmedia, il maestro Michele Fazio e il pastore cristiano Vittorio Brigida, protagonisti di un evento che intreccia musica, cultura, testimonianze e riflessioni.

Eppure il sipario non è ancora completamente sollevato. Gli organizzatori continuano infatti a mantenere il massimo riserbo sugli ultimi artisti che andranno a completare il cartellone della manifestazione. Un’attesa che alimenta curiosità e aspettative, lasciando immaginare ulteriori sorprese per un’edizione che si preannuncia ancora più ricca di emozioni.

Il Premio Canti alla Luna si conferma così molto più di un semplice festival musicale: è un luogo d’incontro tra artisti affermati e nuovi talenti, tra paesaggio e musica, tra parole e sentimenti. Un appuntamento capace di trasformare una notte d’estate in un’esperienza condivisa, dove la bellezza della canzone d’autore si fonde con quella di un territorio che, sotto la luce della luna, diventa esso stesso protagonista.

L’appuntamento è dunque a Mottola il 21 e 22 luglio, per due serate che promettono di regalare emozioni autentiche e confermare il Premio Canti alla Luna come uno degli eventi più affascinanti dell’estate del Sud Italia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.