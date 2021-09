Sono stati premiati nel nuovo sito istituzionale di Palazzo Malvinni Malvezzi, 10 giovani ragazzi e ragazze hanno presentato al pubblico e ad una giuria di esperti dei settori dell’innovazione sociale, culturale e tecnologica le idee di impresa sviluppate durante il percorso formativo disegnato da Netural Coop, che li ha visti affrontare i principali temi del fare impresa: sviluppo della business idea, modello di business, scelta della forma giuridica, modalità per generare impatto, costruzione di un audience di riferimento, fundraising.

La premiazione nella città dei Sassi fa parte del percorso Idee Intraprendenti, ideato ed organizzato da Netural Coop e promosso dalla Provincia di Matera, volto a favorire la nascita di nuove imprese giovanili sul territorio lucano.

6 le idee presentate, idee innovative con ambiti di intervento molto differenti tra loro ma tutte con un minimo comune denominatore: la valorizzazione del territorio e della comunità locale. Un forte segnale questo, che i giovani (dai 18 ai 35 anni) della Basilicata hanno una grandissima voglia di restare o di ritornare e dare il loro contributo per valorizzare la propria terra d’origine.

La giuria, composta dai docenti di Netural Coop con l’aggiunta di Giusy Ottonelli – cofounder di Impact Hub Bari, e Luciana Defino – Business Developer di IEM, dopo aver analizzato i progetti ha selezionato come vincitore del 1° premio GREMA, proposto da Tommaso Gabriele, candidatosi dal piccolo comune di Nova Siri.

Un progetto che prevede la creazione di un innovativo laboratorio artigianale di stampa 3d e di una linea di merchandising / souvenir / gadget basata sulla riproduzione moderna dei reperti della Magna Grecia. Un’idea in cui arte e design si fondono per promuovere il territorio, la sua storia e la sua cultura attraverso nuovi processi produttivi.

A consegnare a Tommaso il premio di 1000€ finalizzato a supportare l’avvio della nuova impresa il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, che ha dichiarato: “Complimenti a tutti i partecipanti, che hanno presentato delle validissime proposte progettuali all’insegna della sostenibilità e ora sono pronti ad entrare nel mondo dell’impresa. Per loro si conclude un intenso percorso e ne parte uno nuovo, come giovani imprenditori”.

Il Presidente di Netural Coop, Andrea Paoletti, ha sottolineato: “GREMA è risultato vincitore del premio perché tra i criteri di valutazione è stato ritenuto molto importante dare peso alla cantierabilità. Questo progetto è semplice, chiaro e con una forte spinta programmatica. Inoltre il team ha già iniziato a sviluppare reti con il Comune di Nova Siri e il Museo di Policoro, e nonostante provenga da un piccolo paese della Provincia di Matera ha tutte le potenzialità per diventare un riferimento su scala nazionale e non solo.”

Un progetto quindi che punta molto alla creazione di network tra realtà locali e che grazie alla tecnologia intende posizionare l’artigianato locale nel mercato internazionale, oltre a favorire una migliore sostenibilità ambientale. L’ideatore del progetto, Tommaso Gabriele ha infatti aggiunto: “Nella produzione CNC, fino al 70 percento dei materiali utilizzati per fabbricare parti possono finire come scarti. Con la produzione additiva, invece di tagliare parti di un pezzo più grande di materiale, si crea il prodotto posizionando il materiale strato dopo strato. Ciò significa che non ci sono rottami ne rifiuti con una riduzione della quantità di risorse utilizzate ed un impatto ambientale positivo”.

IDEE INTRAPRENDENTI! è un format integrato tra formazione, consulenza, accompagnamento e tutoraggio per sostenere l’autoimprenditorialità. Il bando è stato ideato ed organizzato da Netural Coop e promosso dalla Provincia di Matera per promuovere l’innovazione sociale, culturale e tecnologica e far nascere nuove imprese giovanili sul territorio lucano.