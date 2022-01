Si è svolta presso il teatro Guerrieri di Matera la cerimonia di premiazione del concorso a premi Be Right Christmas, dedicato alle installazioni luminose e creative realizzate nella città di Matera durante il periodo natalizio. Tre le categorie in concorso: abitazioni private, pubblici esercizi, strutture ricettive/sale ricevimenti.

Sono stati i primi tre classificati di ogni categoria.

Nella categoria strutture ricettive/ sale ricevimenti ha vinto Garden ricevimenti, secondo posto per Hotel Sant’Angelo, terza posizione per Casa Vacanze La stella nei Sassi.

Per la categoria Pubblici Esercizi ha vinto Antezza Rolex, al secondo posto Paola Parrucchieri, terza posizione per Real Music.

Per la categoria abitazioni private ha vinto Claudio Angelastro, secondo posto per Lucia Melileo e terza posizione per Giulia Amadori.

Ai primi tre classificati delle categorie “Strutture ricettive/ricevimenti” e “Pubblici esercizi” sono stati consegnati buoni spesa per addobbi luminosi natalizi per un valore di 700, 500 e 300 euro mentre le categoria “Abitazioni” sono stati consegnati buoni spesa per addobbi luminosi natalizi per un valore di rispettivamente di 500, 300 e 100 euro.

Il materano Claudio Angelastro, che ha vinto anche il concorso online su Facebook con 855 preferenze, si è aggiudicato un altro buono spesa per addobbi luminosi natalizi del valore di 500 euro.

Il concorso è stato ideato e organizzato da Carlo Iuorno, titolare dell’impresa Be Sound e membro fondatore dell’Accademia della Luce di Matera, partner scientifico dell’evento e finanziato dal Comune di Matera.

L’evento di premiazione, condotto dall’attore Cosimo Frascella, coadiuvato dall’ideatore Carlo Iuorno e da Melania Lapolla, ha offerto pubblico alcune performance di danza contemporanea a cura della Compagnia Oltredanza che ha portato in scena uno dei suoi ultimi lavori a tema natalizio “Finding Christmas”.

Divertente il video promozionale trasmesso sul grande schermo del Guerrieri dedicato all’evento e realizzato da Antonello Morelli e Luigi Tataranni.

La giuria, che ha spiegato i parametri utilizzati per le valutazioni, è stata composta dall’assessore comunale alla cultura Tiziana D’Oppido, dal presidente dell’Accademia della Luce di Matera, Emanuele Frascella, dall’architetto Alessandro Tortorelli, dal lighting designer Giusi Dezio, dall’artista Francesca Cascione e dal giornalista e direttore di SassiLive.it, Michele Capolupo.

L’ingresso è stato trasmesso in diretta sulla pagina facebook SassiLive.it e sulla pagina Youtube Be Sound Matera.

Il concorso è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Matera (partner sostenitore e patrocinio), Be Sound (Main Sponsor), Accademia della Luce Matera (Partner scientifico), Opera Luce Matera (Partner) e il media partner SassiLive.