Prefettura:Paga attività di controllo ‘alto impatto” nel Metapontino

E la conferma viene dai risultati conseguiti sul campo dall’attività di prevenzione contro l’illegalità, forniti dal prefetto Maria Carolina Ippolito a seguito dell’incisiva azione svolta dalle forze dell’ordine e da altri organismi effettivi nel Metapontino.Sono state identificate complessivamente 304 persone, di cui 130 cittadini extracomunitari, controllati 143 veicoli, svolte 5 perquisizioni, contestate 13 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e raccolti elementi per accertare forme di

impiego illecito di manodopera nei campi, con il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro. Sottratta all’abusivismo anche una attività ricettiva nel territorio di Bernalda, che il Comune potrà eventualmente riqualificare: Bonificata, infine, con l’ausilio della Polizia Locale di Bernalda –

un’area limitrofa della S.P. “Bernalda-Metaponto”



COMUNICATO STAMPA

ALTO IMPATTO NEL METAPONTINO

Resta alta l’attenzione su Metaponto, dove il 28 luglio si è svolta la seconda operazione

delle Forze di Polizia ad “Alto Impatto”, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità

diffusa nella fascia jonica.

Ai servizi – che seguono quelli effettuati il 14 luglio scorso e i cui dettagli erano stati definiti

nella Riunione Tecnica di Coordinamento dell’8 luglio, presieduta dal Prefetto, Maria Carolina

Ippolito, in attuazione di quanto stabilito nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la

sicurezza pubblica, tenutasi a Matera il 30 giugno 2026, alla presenza del Sig. Ministro dell’Interno,

Matteo Piantedosi – hanno partecipato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e

della Guardia di Finanza, con l’ausilio di Reparti inquadrati e specializzati e con l’utilizzo

dell’elicottero del Reparto Volo.



Durante il servizio, sono state identificate complessivamente 304 persone, di cui 130

cittadini extracomunitari, controllati 143 veicoli, svolte 5 perquisizioni, contestate 13 sanzioni

amministrative per violazioni del Codice della Strada e raccolti elementi per accertare forme di

impiego illecito di manodopera nei campi, grazie al coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro.

All’esito delle operazioni, è stata bonificata – con l’ausilio della Polizia Locale di Bernalda –

un’area limitrofa della S.P. “Bernalda-Metaponto” e infine sgomberato un ex albergo, con evidenti

segni di recente occupazione, che potrà essere ora riqualificato e valorizzato da parte del Comune di

Bernalda, nell’ambito di una più ampia strategia tesa a superare quelle situazioni di degrado che

interessano il territorio provinciale.



“Nel ringraziare ancora una volta il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per

l’attenzione rivolta a questa Provincia, rivolgo il mio particolare plauso alle Forze di Polizia e a

tutte le istituzioni che sinergicamente hanno contribuito, con questa operazione e con quella del 14

luglio scorso, ad attuare gli impegni presi nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la

sicurezza pubblica del 30 giugno 2026. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno

del caporalato e a intraprendere ogni azione utile a prevenire e contrastare tutte le forme di

degrado e di illegalità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere dell’intera

collettività”. Lo ha dichiarato il Prefetto, Maria Carolina Ippolito.