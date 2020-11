Attività di controllo e misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. E’ quanto ha avviato fin dallo scorso maggio la Prefettura attivando un Tavolo di coordinamento delle attività. Ne hanno hanno fatto parte fin dall’inizio l’A.S.M., l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Arma dei Carabinieri, anche attraverso il reparto Forestale, ed i Vigili del Fuoco. A tali soggetti il Prefetto Rinaldo Argentieri ha ritenuto di aggiungere il NAS dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie locali. L’attuale forte ripresa della pandemia rende infattinecessaria una rinnovata attenzione, del resto mai venuta meno, per il rispetto delle misure di protezione a tutti i livelli, anche naturalmente nelle realtà d’impresa. L’intento è quello di preservare i luoghi di lavoro quali luoghi sicuri per tutte le persone che vi operano, di allentare anche per questa via l’attuale forte pressione sulle strutture sanitarie e di contribuire così a scongiurare un lockdown generalizzato. E’ quanto ha detto il Prefetto nella riunione di oggi del Tavolo, allargato per l’occasione alle forze sociali ed imprenditoriali. L’ampio dibattito ha evidenziato la piena consapevolezza e l’impegno responsabile delle categorie d’impresa e delle organizzazioni sindacali. Gli organi di controllo continueranno nell’attività istituzionale volta in primo luogo ad indirizzare le imprese verso la piena adesione alle regole e se del caso a rilevarne e sanzionarne comportamenti non adeguati.