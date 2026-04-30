Prefettura di Matera al lavoro con i Comuni per un Patto di Sicurezza integrato

L’idea è buona nel solco di quell’antico adagio che ripete ”l’unione fa la forza” ed è quello che si intende fare per il Metapontino, in particolare, con il patto di sicurezza integrato per prevenire e contrastare gli episodi malavitosi accaduti nei giorni scorsi in danno di cittadini e attività commerciali. Il tavolo operativo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Carolina Ippolito, è di buon auspicio per raggiungere l’obiettivo che potrà contare , già da ora e con i tempi che il progetto richiede, sulle opportunità del protocollo di videosorveglianza che vede la Provincia come soggetto capofila, siglato dal presidente Francesco Mancini e dal questore Davide della Cioppa Nel frattempo, come è prassi, si intensificano i servizi i prevenzione che coinvolgono forze dell’ordine, cittadini, imprenditori ed enti locali.



Sicurezza nella fascia jonica.

Sottoscritto il Protocollo per la videosorveglianza

Più sicurezza nella fascia jonica, grazie alla prossima attivazione di un sistema di videosorveglianza che consentirà, mediante lo strumento di lettura targhe, un capillare controllo e un più efficace contrasto a situazioni di illegalità nell’area del metapontino.

Il Protocollo, sottoscritto – alla presenza del Prefetto, Maria Carolina Ippolito -tra la Questura e la Provincia di Matera nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato oggi a Palazzo del Governo, rappresenta l’esito di un lungo percorso che ha visto protagonista la Prefettura nell’attività di coordinamento e promozione di una fattiva collaborazione tra la Provincia, le Forze dell’ordine, l’ANAS e le Amministrazioni locali.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia di Matera, il Sindaco del Comune di Matera e i Sindaci dei Comuni di Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella, Scanzano Jonico, sono stati analizzati i dati relativi ai recenti episodi di furti e rapine che, pur inserendosi in un generale contesto di riduzione numerica, hanno destato particolare allarme sociale nella popolazione dell’area interessata.

In merito a tali accadimenti, questa Prefettura ha sin da subito avviato una composita azione di prevenzione e contrasto: dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio ordinari e straordinari – tra cui quello denominato “Alto Impatto”, realizzato lo scorso 24 aprile – all’attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici sull’utilizzo di sistemi di sicurezza passiva, dalla convocazione di apposite riunioni di approfondimento sino al rilancio di strumenti pattizi, quali il Protocollo per il Controllo di Vicinato e il Protocollo d’Intesa sulla “Prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio”, sottoscritti – rispettivamente – con i Comuni di Policoro e Scanzano Jonico e con la locale Sezione della Federazione Italiana Tabaccai tra il 2024 e il 2025.

Al termine del confronto, è stata altresì annunciata l’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Matera, per costruire insieme a tutti i Sindaci interessati un Patto per la sicurezza urbana ed integrata per la fascia jonica, al fine di attuare in piena sinergia con le componenti del tessuto istituzionale, sociale ed economico efficaci iniziative sul territorio, volte al rafforzamento degli strumenti di prevenzione, al superamento delle situazioni di degrado, all’attuazione di mirati interventi sul sociale e alla promozione delle condizioni di crescita culturale e sociale delle rispettive comunità.

“Affermare saldamente i valori di sicurezza e legalità, mostrare la vicinanza dello Stato e delle istituzioni ai cittadini” ha dichiarato il Prefetto “sono le condizioni necessarie per garantire un duraturo processo di sviluppo economico in favore di un territorio fortemente caratterizzato da una profonda vocazione turistica.”

Matera, 30 aprile 2026



E LA NOTA DELLA PROVINCIA

Controllo del territorio e sicurezza dei cittadini, Provincia e Questura di Matera sottoscrivono protocollo d’intesa per rendere esecutivo il sistema di videosorveglianza

Nella seduta odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata presso la Prefettura di Matera, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha sottoscritto, con il Questore di Matera Davide Della Cioppa, un protocollo d’intesa concernente la comunicazione telematica al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) dei dati rilevati dai sistemi di riconoscimento delle targhe dislocati presso i Comuni dell’area metapontina, e con i sindaci la relativa appendice che disciplina le modalità operative di cooperazione tra gli enti coinvolti.

L’accordo consente di integrare in un’unica rete informativa i sistemi di lettura targhe presenti nei Comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri, garantendo un flusso costante e sicuro di dati verso la piattaforma nazionale SCNTT.

Si tratta di un passo significativo per il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, nonché per il miglioramento della sicurezza stradale e del controllo del territorio nell’intera area jonica-metapontina.



“La firma di questo Protocollo – ha spiegato Mancini – rappresenta un risultato importante per il nostro territorio. Mettere in rete i sistemi di riconoscimento targhe e integrarli nel sistema nazionale significa dotare le forze dell’ordine di uno strumento più efficace e moderno per garantire sicurezza e legalità.

Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto insieme alla Prefettura, alla Questura e ai Comuni coinvolti: è un esempio concreto di collaborazione istituzionale che produce benefici immediati per le nostre comunità.

La Provincia continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa che rafforzi la sicurezza partecipata e la tutela dei cittadini”.