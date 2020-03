Capita quando le norme sulla tutela della privacy non consentono, giustamente, di conoscere chi e quali siano e condizioni di persone ricoverate, a causa della positività al corona virus. Unica eccezione il prefetto di Matera Rinaldo Argentieri, che si sta curando nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Situazione verificata, come è prassi e come chiede la deontologia di verificare, notizie che possono ingenerare dubbi, come è accaduto con il puntuale e asettico bollettino della taskforce regionale.

LA NOTA DELLA TASK FORCE

Emergenza Covid-19: sono 8 i contagi In Basilicata

Dei tamponi analizzati oggi nel laboratorio dell’ospedale San Carlo 7 sono risultati negativi e 1 positivo al Covid-19. Il numero dei contagiati lucani sale così a 8.

Il caso positivo registrato oggi riguarda un 70enne della città di Potenza che si trova in quarantena nella propria abitazione. È già stato programmato dagli specialisti il tampone sulla moglie.

Uno dei due pazienti di Matera positivi al Coronavirus, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’, nelle ultime ore è stato trasferito in rianimazione a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.