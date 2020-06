C’è poco da scherzare. La scuola a distanza, stressante, alienante e che sotto sotto nasconde business e opportunità per pochi, alla fine ha tirato fuori quello che non va e quello che le aspetta con il prossimo anno scolastico. I Comuni, e Matera lo ha fatto con una nota diffusa ieri, stanno mettendo mano agli interventi di manutenzione degli edifici che mostrano inadeguatezza e peso degli anni. Rischio doppi turni e di una quota on line? Possibile. Ma ci sono i problemi dei precari che il coordinamento nazionale precari scuola Basilicata uniti, insieme alla direzione nazional del ”coordinamento nazionali precari scuola” porterà in piazza a Matera sabato 25 giugno. Cosa chiedono? Ma il diritto allo Studio e in una scuola degna di tal nome, come riporta la nota che segue e che vi invitiamo con questo servizio a fare da passaparola.

Comunicato stampa CNPS BASILICATA UNITI: Mobilitazione 25 Giugno!

La Mobilitazione continua anche a Matera in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 18:00 in contemporanea con oltre 60 città d’Italia.

Il Coordinamento Nazionale Precari Scuola Basilicata Uniti, insieme alla Direzione Nazionale “Coordinamento Nazionale Precari Scuola”, e coordinamenti locali, scenderanno nelle piazze d’Italia per la tutela della scuola pubblica : Alunni, genitori, docenti e famiglie.

Siamo da sempre convinti che la questione del precariato della scuola faccia parte di un sistema volutamente viziato in cui l’istruzione funge da elemento speculativo; il fine ultimo, ahi noi, è lo smantellamento della scuola pubblica. La pandemia da covid-19 e la relativa chiusura della scuola non ha fatto altro che accelerare tale processo.

Forti della Carta su cui si fonda il nostro Paese, rivendichiamo a gran voce il rispetto degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione. Dopo aver indetto diverse manifestazioni e aver aderito alle mobilitazioni territoriali e nazionali degli ultimi mesi, il 25 giugno il CNPS abbraccia l’iniziativa di #Priorità alla scuola e scende in piazza al suo fianco in 40 città italiane insieme a genitori, studenti, lavoratori del settore, associazioni di categoria e sindacati. Dopo mesi di enorme sforzo psicologico e materiale e dopo che tutte le attività produttive saranno riavviate, a settembre la scuola deve serenamente ripartire in presenza e in sicurezza.

Chiediamo venga rispettato il Diritto allo Studio:

1. Che vengano stanziate risorse adeguate per un sereno avvio dell’anno scolastico

2. No alle ore da 40 minuti: salvaguardiamo il diritto allo studio e alla socializzazione

3. No alle classi pollaio: 15 alunni per classe!

4. Garantire la continuità didattica su materia e sostegno: assunzione dei docenti precari da graduatoria provinciale per titoli e servizio.

5. Sicurezza nelle scuole: adeguamento degli organici del personale ATA

6. NO alla DAD, SI alla scuola in presenza

Le città coinvolte saranno numerose, invitiamo i docenti, le famiglie e gli studenti a scendere in piazza!