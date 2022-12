Pranzo di Natale con i ‘’propri amici’’ all’Immacolata

Amici? Particolari. Quelli che hanno bisogno di una mano e di attenzione tutto l’anno, che non ce la fanno per problemi economici, per problemi fisici o di salute, perché sono sole. A loro è dedicato il pranzo di Natale organizzato a Matera, presso la parrocchia dell’Immacolata dalla Comunità di Sant’ Egidio…che è cittadina onoraria di Matera ‘’ Città della Pace e dei diritti umani’ dal 2001. E’ la terza volta che l’esperienza del pranzo di Natale si ripete. Ci sarà anche don Pino, il nostro Arcivescovo, oltre al parroco don Vincenzo Di Lecce e ai tanti volontari impegnati in questa e altre iniziative da sostenere. Lo si può fare con i regali utili o con un contributo in danaro. Passaparola.



Pranzo di Natale nella Parrocchia Immacolata di Matera

25 Dicembre 2022

Per la comunità di Sant’Egidio “Natale con i tuoi” significa condividere il pranzo e la festa con i propri amici: poveri, anziani, persone sole e malate.

Torna per la terza volta a Matera, dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’iniziativa del pranzo di Natale promosso dalla comunità di Sant’Egidio.

Organizzato anche quest’anno nel salone della Parrocchia Immacolata in Via Cererie a Matera, grazie alla disponibilità di Don Vincenzo Di Lecce e di numerosi volontari, avrà come invitati anziani, malati, persone sole e migranti di cui la comunità di Sant’Egidio si prende cura tutto l’anno.

Sarà un momento di festa e di condivisione cui ognuno potrà contribuire: portando o cercando regali, offrendosi per la preparazione della sala da pranzo o dei pacchi dono, servendo ai tavoli.

Osserva Paolo, uno degli organizzatori: – Ce n’è per tutti i gusti, a seconda del tempo che si può offrire -.

Venerdì 22 dicembre e sabato 23 dicembre si potranno consegnare gli ultimi doni, tutti regali nuovi, presso le sale della Parrocchia Immacolata, dalle ore 17 alle 18,30.

La scelta potrà andare dai giocattoli, a borse, ombrelli, indumenti (giacche, maglioni, sciarpe, cappelli, abbigliamenti per bambini), dolci natalizi, spumante e bibite.

Chi volesse contribuire con una donazione liberale, fiscalmente deducibile, potrà farlo tramite versamento su conto corrente bancario IT67D0760103200000000807040 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX con causale Pranzo di Natale Matera, intestato a Comunità di Sant’Egidio o su conto corrente postale C/C n. 807040

Per chiedere informazioni circa la preparazione del pranzo di Natale o dare la propria disponibilità si può telefonare ai seguenti numeri di cellulare: 3492885469 (Giulia) e 3383513005 (Paolo).

Al termine del pranzo, preparato secondo tradizione, ogni partecipante riceverà un dono personale.

Tra gli invitati al pranzo di Natale non mancherà anche quest’anno il Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina Don Pino Caiazzo.