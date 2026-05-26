Pranzo all’Ateneo per San Gerardo. La tradizione in tavola

Il comunicato dell’Università della Basilicata non ne parla. Ma il mensa day-aspettando il Patrono di Potenza San Gerardo, organizzato dall’Ardsu , l’azienda regionale per il diritto allo studio universitario,apre alla curiosità. E ricordando quanto degustato in passato il riferimento va senz’altro agli strascinati (pasta fatta in casa)alla mollica e peperoni cruschi e a quelli della tradizioni con patate, olive e alici. A lagane e ceci, alle polpette povere povera con pane, uova e formaggio. E’ l’occasione per gli studenti e per l’ateneo per rafforzare il rapporto con la dieta mediterranea e magari può essere una opportunità di promozione turistica enogastronomica per la città, nell’ambito dei tanti eventi per la festa patronale.



Aspettando San Gerardo con il Mensa Day dell’Ardsu

Un pranzo speciale per celebrare tradizione, identità e senso di comunità. Oggu dalle ore 13, nella mensa universitaria del Campus di Macchia Romana a Potenza, l’Ardsu Basilicata promuoverà il Mensa Day–Aspettando San Gerardo, iniziativa organizzata in collaborazione con i Portatori del Santo, la Regione Basilicata ed il Comune di Potenza.

L’evento nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti universitari alle tradizioni popolari e culturali del territorio lucano in uno dei momenti più sentiti dalla comunità potentina: le celebrazioni dedicate a San Gerardo, patrono della città. Per l’occasione sarà proposto un menù arricchito con piatti tipici della tradizione locale, per creare un momento di incontro e condivisione all’interno della comunità universitaria. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’ARDSU Basilicata nel promuovere non soltanto servizi per il diritto allo studio, ma anche occasioni di aggregazione, partecipazione e valorizzazione dell’identità universitaria lucana.



Il Mensa Day vuole essere un appuntamento capace di unire studenti, istituzioni e territorio attraverso il linguaggio universale del cibo e della tradizione, rafforzando il senso di appartenenza e la dimensione comunitaria della vita universitaria.

“Vivi la tradizione. Condividi la comunità” è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa, che punta a trasformare la mensa universitaria in uno spazio di incontro, dialogo e partecipazione.

L’Ardsu Basilicata -sottolinea il Presidente Enzo Summa- apre le porte dell’Università alle Istituzioni avvicinando, di fatto, gli studenti al capoluogo da uno dei luoghi iconici per chi frequenta l’università: la mensa. Sono anni che si parla di integrare l’Università alla Città e l’Ardsu, grazie al lavoro del management dell’Ente, dal prossimo anno accademico disporrà di oltre 170 posti negli studentati del centro storico di Potenza confermando la volontà di popolare il centro cittadino di ragazzi fuori sede.

Da oggi, con la presenza del presidente della Regione Vito Bardi, del sindaco della Città di Potenza Vincenzo Telesca, dell’assessore alla Cultura della città di Potenza Roberto Falotico , dell’On.le Salvatore Caiata e di diversi assessori e consiglieri regionali e comunali, inizierà finalmente il percorso di condivisione di idee e progetti verso il benessere degli studenti e verso tutte quelle attività in grado di creare relazioni, inclusione e integrazione nel tessuto sociale e culturale della Città capoluogo.



COMUNICATO STAMPA dei PORTATORI DELLA IACCARA

Identità, musica e tradizione: i Portatori della Iaccara invitano Potenza a trascorrere tre giorni di festa sotto la Torre Guevara dal 26 al 28 maggio

Piazza dei Conti Guevara si prepara a diventare il cuore pulsante delle tradizioni potentine in vista della festa patronale. Dal 26 al 28 maggio, l’Associazione dei Portatori della Iaccara invita l’intera cittadinanza a partecipare a tre giorni di eventi, cultura e condivisione che faranno da anteprima alla storica Parata dei Turchi. L’iniziativa nasce dalla volontà, rinnovata come ogni anno, di recuperare e valorizzare una Tradizione fondamentale per la città di Potenza, unendo la convivialità all’amore profondo per la nostra terra e per la nostra identità.

Durante i tre giorni, residenti e visitatori potranno vivere da vicino l’atmosfera dei preparativi e assistere alle delicate fasi di ultimazione della Iaccara, simbolo fondamentale della festa.



Il programma delle giornate offre un ricco percorso di riscoperta dei suoni e dei balli della nostra terra attraverso laboratori gratuiti e aperti a tutti. Le attività prenderanno il via martedì 26 maggio con il laboratorio “A scuola di Tarantella” curato da Maria Anna Nolè, che nella prima serata guiderà i partecipanti nei passi della danza tradizionale della Tarantella, per poi dedicarsi mercoledì 27 maggio all’uso del Tamburo a Cornice. Parallelamente, i Musici della Iaccara cureranno lo spazio “I suoni della Tradizione”: la serata del 26 maggio ospiterà infatti il primo storico raduno di musica popolare della Iaccara, appuntamento che si ripeterà anche il giorno successivo, mercoledì 27 maggio, in concomitanza con un affascinante laboratorio dedicato alla costruzione del tipico Cupa Cupa. Il culmine dei festeggiamenti si raggiungerà nella serata di giovedì 28 maggio, quando la piazza si accenderà per un grande momento collettivo in cui tutti i presenti si ritroveranno insieme per suonare, ballare e festeggiare la vigilia della parata.



Oltre alla musica, l’evento propone anche un viaggio artistico e culinario. La “Iaccara in Mostra” torna anche quest’anno, con una novità: sarà itinerante! Partirà dalla suggestiva Torre Guevara e, attraversando l’intera piazza, guiderà il pubblico in un percorso che si concluderà tra le ultime immagini esposte presso Distillo Dispensa e Kartos. Proprio per celebrare questo forte legame con il territorio, il locale Distillo Dispensa sposerà l’iniziativa proponendo per l’occasione un apposito “menù Iaccara” ideato proprio per accompagnare le tre serate.

Per rimanere aggiornati su tutti i dettagli e gli orari completi delle attività, l’associazione invita a consultare le pagine social ufficiali dei Portatori della Iaccara, attive sia su Facebook che su Instagram.

Custodire la memoria della Iaccara non significa semplicemente ripetere un gesto antico, ma mantenere viva l’anima più autentica di Potenza. Questi tre giorni sotto la Torre Guevara sono l’occasione per stringerci intorno alla nostra storia e rinnovare quel profondo sentimento di devozione che ci lega a San Gerardo, il nostro Santo Patrono. È un invito a riscoprirsi comunità, a condividere la gioia di un’identità comune e a preparare insieme il cuore per la notte più attesa dell’anno. La piazza è pronta ad accogliere ogni potentino: la nostra storia si scrive insieme, un passo alla volta.

