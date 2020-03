A scelta: digiuno, a panini o tirate dritto fino a casa dove vi attenderà una fumante tortiera di melanzane, una bistecca o un piatto di pasta asciutta. Per camionisti, conduttori di autobus e di autoveicoli in transito in autostrada o che ne escano ai caselli arrivare nei pressi di un autogrill o di un ristorante alle 18.01 è un dramma e si rischia di restare a digiuno. E’ l’effetto del recente decreto della presidenza del consiglio dei ministri, che ha esteso all’intera Penisola i vincoli restrittivi delle zone a rischio da epidemia da coronavirus-covid 19. E ne abbiamo avuto contezza ‘a pancia vuota’ e con alcuni centinaia di chilometri prima di giungere a casa, ascoltando per telefono le giuste lamentele di Giovanni, uno di loro. Scelta inevitabile e cena da rinviare…quando si spengono i motori dei bisonti della strada (camion o bus) o degli autoveicoli. Decreto penalizzante, tanto più che non ci sono interruzioni alla movimentazione delle merci. Le forniture sono assicurate per tutti i generi di attività dall’alimentare al manifatturiero ai servizi. Ci vorrebbe una finestra. Finora solo virtuale e fino al 3 aprile (forse) con le immagini ”luculliane” della serie tv dei camionisti in trattoria, dove l’indicazione qualità, quantità e prezzo sono un ottimo biglietto da visita per quanti devono curare un carburatore a doppio corpo (e serbatoio) per macinare chilometri. Naturalmente senza strafare… Ma restare a digiuno fino al riposo della notte proprio è difficile da mandare giù, sopratutto a stomaco vuoto. Ma c’è sempre il profumo della cucina di casa che attende, con la serenità e la squisitezza di sempre. Virus dal tappo a Corona ingrato. E su questo non ci piove….