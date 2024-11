Poteva andare meglio a Graziano di Scanzano Jonico ad Affari tuoi: 15 mila euro!

Ha aspettato ben 38 puntate affinché arrivasse il suo turno per tentare la fortuna ai pacchi di Affari tuoi, Graziano, lucano di Scanzano Jonico. Batterista che vive a Milano, accompagnato dalla compagna Annabella anch’essa artista, cantante jazz. Ma sin dall’inizio la dea bendata non è stata dalla sua parte. Infatti, nella prima serie di sei tiri è subito andato via il pacco da 200 mila euro, insieme a quello da 15 mila. E nella seconda manche, dopo aver rifiutato la proposta di cambio, sono partiti anche i pacchi da 300 mila e da 50 mila. Poi, ancora, dopo aver rifiutato una offerta di 19 mila euro, è andato via anche il pacco da 100 mila insieme a 20 mila e 10 mila. Una frana. Ed è andata sempre peggio perchè dopo aver rifiutato l’offerta di 10 mila euro è andato via anche il pacco rosso da 75 mila. Sino alla fine in cui sono rimasti un pacco da 100 euro ed uno da 30 mila. Momento in cui Graziano ha deciso prima di rifiutare di andare alla regione fortunata e poi di accettare l’offerta di 15.000 euro. Scelta che si è rivelata anche questa sfortunata considerato che nel suo pacco 14 (cambiato con l’originario 10) aveva 30 mila euro. Pazienza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.