Potenziare gli uffici regionali a Matera: servono nuovi spazi e maggiore funzionalità.

“La sede regionale di Matera, oggi carente di spazi e servizi, richiede un serio intervento per rispondere in maniera più efficace alle esigenze di cittadini e imprese di Matera e del materano. Come Consigliera, mi impegno a sollecitare Giunta e Consiglio Regionali affinché si adottino soluzioni concrete, offrendo strutture moderne, in grado di accogliere un numero adeguato di dipendenti e garantire l’erogazione di funzioni chiave, riducendo i frequenti spostamenti verso Potenza.” E’ quanto scrive la consigliera regionale del M5S Viviana Verri in una nota che così prosegue “Nella prospettiva di rendere Matera un vero polo amministrativo a beneficio dell’intero territorio, si propone di trasferire presso la sede materana competenze in settori strategici, tra cui sanità, turismo, cultura, sviluppo economico e gestione dei fondi europei. Questa proposta trae ulteriore slancio dalle istanze dei lavoratori regionali, che in una recente lettera hanno denunciato la frammentazione dei servizi e la carenza di spazi adeguati, fattori che incidono negativamente sui tempi di risposta e sull’efficienza complessiva. Un potenziamento logistico e infrastrutturale adeguato non migliorerebbe solo le condizioni di lavoro del personale, ma consentirebbe anche di offrire servizi più rapidi ed efficaci alla comunità. La riduzione dei disagi legati ai frequenti spostamenti verso Potenza potrebbe favorire un dialogo più diretto tra amministrazione e territorio, rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e valorizzando pienamente le potenzialità di Matera nel panorama regionale. Alla luce di quanto esposto, mi impegno a promuovere un dialogo costruttivo in Consiglio Regionale affinché questa proposta si traduca in azioni concrete. Trasformare la sede di Matera in un centro amministrativo moderno e funzionale non rappresenta solo una risposta alle esigenze operative, ma costituisce anche un progetto strategico per valorizzare il potenziale culturale e socio-economico della città e della sua provi.

