Potenza: Yoga della Risata fa il bis

La risata è contagiosa, si sa. E così dopo l’ottima riuscita del primo appuntamento si fa il bis e prende nuovamente avvio a Potenza il secondo evento del Club della Risata della Laughter Yoga International, promosso in città da La Scelta Felice.

L’iniziativa conferma il crescente interesse della comunità locale verso lo Yoga della Risata, una disciplina dello yoga semplice che non richiede posizioni particolari e complicate e che è adatta a tutti e che integra nella pratica benefici fisici, miglioramento del benessere mentale e momenti di autentico divertimento.

L’incontro si svolgerà sabato 18 aprile 2026, dalle 16:00 alle 17:00, presso il Principe di Piemonte – Potenza.

La sessione offrirà ai partecipanti un’esperienza condotta da due teacher certificati ,basata su esercizi di respirazione yogica, risate consapevoli e guidate, movimenti dolci, mindfulness, giochi e risate simulate di gruppo come pratiche di connessione sociale, con l’obiettivo di favorire rilassamento, energia e coesione.

La partecipazione è a posti limitati ed è richiesta la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:

lasceltafelice@gmail.com

380 1837669 – 328 9613047

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.