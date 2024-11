Potenza: Visioni Verticali 2024- 6° Edizione

Sarà presentato il18 novembre alle ore 11 presso l’auditorium della BCC Basilicata a Potenza l’edizione 2024 di Visioni Verticali. La sesta edizione del festival del cinema di Potenza si svolgerà dal 21 al 23 novembre 2024 presso il cineteatro Don Bosco. In occasione della conferenza stampa verrà annunciato l’intero programma di Visioni Verticali 2024.

Visioni Verticali è il festival del cinema di Potenza, ideato e organizzato dall’associazione culturale Polimeri, nato nel 2019 per esplorare il nuovo cinema italiano e internazionale, con lo sguardo rivolto alle creazioni artistiche locali, alla sperimentazione dei linguaggi audiovisivi e alle produzioni indipendenti.

Dopo le recenti edizioni dedicate al tema dell’ambiente e al concetto di margine, Visioni Verticali 2024 si focalizzerà sul mondo delle nuove generazioni. Il festival del cinema di Potenza infatti è stato selezionato nel dossier di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024. Fin dalla prima edizione e quest’anno in modo particolare, Visioni Verticali intende esplorare il mondo dell’audiovisivo attraverso gli occhi dei giovani, mettendo in risalto le sfide, le ambizioni e le speranze delle nuove generazioni. Si indagheranno temi come l’innovazione digitale, la sostenibilità, la ricerca dell’identità, l’empowerment femminile, la diversità culturale e l’inclusione sociale. Inoltre, il festival darà voce a giovani creativi, registi emergenti e divulgatori, offrendo uno spazio per riflettere sulle dinamiche globali che stanno plasmando il mondo di domani. Il festival, attraverso nuove prospettive e narrative audaci, intende dunque stimolare un dialogo tra le generazioni, sottolineando l’importanza del cinema come mezzo di cambiamento e fonte d’ispirazione.

Visioni Verticali è promosso dall’associazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, del Comune di Potenza, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, della Rai Basilicata, dell’Apt Basilicata, del Cna Basilicata, con la media partnership della Tgr Basilicata e il sostegno del fondo etico Bcc Basilicata e di Potenza Futura.

