Potenza: tutti al Circo fino al 5 maggio

Da venerdì 25 aprile a lunedì 5 maggio, in via della Chimica a Potenza (Pz), farà tappa lo spettacolo del Circo Bellucci, con la formazione circense nata dalla collaborazione tra la famiglia pugliese di Emidio “Bimbi” Bellucci e la celebre compagnia tedesca di Joy Gartner.

Sotto il nuovo chapiteau riscaldato sarà proposto uno spettacolo con attrazioni per grandi e piccini, tanto divertimento ed esibizioni di artisti di grande fama. Ancora, non mancheranno gli animali, dal grande ippopotamo ai tre elefanti asiatici della famiglia Gartner la cui performance, coordinata dallo stesso Joy Gartner, proporrà tra gli altri numeri di acrobatica a terra, esercizi con le bascule e gli spettacolari salti dei suoi giovani e affascinanti artisti che, volteggiando, atterreranno direttamente in groppa agli enormi pachidermi.

“Il nostro è un circo antico ma modernizzato – ha spiegato Emidio Bellucci -. Ci siamo adeguati ai tempi, ma mantenendo sempre la tradizione che la nostra famiglia porta avanti da ben cinque generazioni. Lo spettacolo che proporremo sarà composto da oltre dieci numeri di grande impatto, che alterneranno performer e animali”.

Lo show sarà impreziosito dalla Ruota della Morte di Mario Kevin Mietitore che, accompagnato dalle performance di talentuose ballerine, musica esaltante e un particolare gioco di luci, stupirà il pubblico con maestria, abilità e audacia, proponendo un numero classico ma che lascia sempre tutti a bocca a aperta. Ma ci saranno anche i volteggi sinuosi dei Flying Ramirez, sensazionali trapezisti e acrobati messicani la cui esibizione sarà caratterizzata da agilità vertiginose, grande tecnica e suprema maestria. Non mancheranno neppure le risate con il Clown Frenk e il trasformismo con la performance dell’artista spagnola Angarad Lorenzo Diaz. A chiudere il cast ci sarà la mascotte dello spettacolo, Sonic the Hedgehog, iconico riccio blu protagonista dell’omonima famosa serie giapponese di videogame.

Quello proposto dalla famiglia Bellucci si preannuncia essere uno show di alta qualità che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti di origine pugliese premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole dimostrarsi moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.

Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni, anche festivi, alle 17.30 e alle 19.30.

Circo Bellucci – via della Chimica – Potenza (Pz)

Infoline: 3486490075