Sarà firmato il 5 febbraio un protocollo d’intesa tra il Comune di Potenza, l’Associazione Io Potentino Onlus e la Società Cooperativa Multiservice Sud che darebbe attuazione al progetto Magazzini Sociali – Solidarietà Circolare, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari.

L’Associazione Io Potentino Onlus ha infatti manifestato al Comune di Potenza, partner progettuale, nella persone dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione,

Alessandra Sagarese e del Dirigente dell’ Unità di Direzione Servizi alla Persona Dott. Giuseppe Romaniello, la disponibilità a dare avvio all’azione del recupero delle eccedenze alimentari rinvenienti dal servizio di refezione scolastica comunale.

La Società Cooperativa Multiservice Sud, gestore del servizio nella persona del suo Presidente Mario Bonavoglia, ha dato immediato riscontro ed ampia disponibilità alla collaborazione, Pertanto, in data 05/02/2022, alle ore 9,00 presso l’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza, in occasione della 9^ Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, sarà presentato il protocollo di intesa per il recupero, a scopi solidali, di eccedenze alimentari nell’ambito della refezione scolastica comunale di Potenza, stipulato tra Io Potentino Onlus e la Società

Cooperativa Multiservice Sud.

Ciò, proietterà, ancora di più, la città di Potenza tra le comunità virtuose in Italia, in applicazione alla

Legge 166/16 ( Legge Gadda o anti-spreco )