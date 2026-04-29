Potenza: presentato il libro di Armando Lostaglio “Lo spettatore inquieto – critica della ragione visionaria”

Un viaggio lucido e appassionato nella dimensione più profonda del cinema, inteso non solo come visione ma come esperienza critica e consapevole. “Lo spettatore inquieto” di Armando Lostaglio si propone come una riflessione raffinata sulla relazione tra autore, opera e pubblico, restituendo centralità a uno spettatore attivo, capace di interrogarsi e interpretare. Un contributo di alto profilo culturale che arricchisce il dibattito contemporaneo sulla settima arte.

E’ quanto emerge, in estrema sintesi, in una nota diffusa dal CineClub De Sica Cinit, di seguito riportata integralmente.

“Un pomeriggio di elevato spessore culturale e accademico ha accolto – presso l’elegante auditorium del Polo Bibliotecario del capoluogo – la presentazione del testo Lo spettatore inquieto – critica della ragione visionaria di Armando Lostaglio, edito da EditricErmes. Interventi calibrati e distinti hanno coinvolto il numeroso pubblico: la presidente potentina della Società Dante Alighieri prof. Maria Raffaelle Pennacchia ha ammaliato i presenti per l’aspetto introspettivo e filosofico del saggio di Lostaglio, analizzando i dodici capitoli del libro, nel rapporto fra lo spettatore e l’autore, con citazioni coltissime; mentre il presidente dell’Università Popolare Nitti Michele Masciale – già preside – ha colto gli aspetti critici e fondativi nella visione dell’opera filmica, sulla linea meta-narrativa fra appunti e riflessioni. Un libro rivolto ad un pubblico attivo e critico, che non si limita a guardare passivamente un film, ma che pure ricerca una propria dimensione, pur nella misura estetica dell’opera. Ad introdurre l’incontro il direttore del Polo dr. Luigi Catalani il quale ha esaltato il ruolo della critica nel cinema, e il lavoro svolto da Lostaglio su questo fronte, portando la cultura cinematografica in diversi meandri della società, fra scuole, università, associazioni e Istituti penali. L’editore prof. Lucio Attorre, già docente di storia contemporanea, ha analizzato, nella sua prolusione, il rapporto che Lostaglio intesse con il cinema, frequentando Festival da giurato e proponendone altri. Citazioni fra il filosofico e il sociologico, l’utopia e la visionarietà, elementi che nel libro di Lostaglio sono stati evidenziati con maestria e competenza dai relatori. L’iniziativa è stata curata dalla EditricErmes con il Polo Bibliotecario di Potenza, la Società Dante Alighieri, il Premio Letterario Basilicata e CineClub “Vittorio De Sica” Cinit. Hanno aderito alla iniziativa il CINIT Cineforum Italiano (con sede a Venezia) e il Cinecircolo Pier Paolo Pasolini. Lo spettatore inquieto – critica della ragione visionaria di Lostaglio ha dunque colto nel segno anche a Potenza, mettendo in luce una originale interpretazione e approccio verso il cinema d’autore”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.