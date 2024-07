Potenza: il sindaco Vincenzo Telesca ha nominato i suoi assessori

E’ stata nominata in tarda serata la nuova Giunta comunale di Potenza dal sindaco Vincenzo Telesca (giusto in tempo per la seduta del consiglio comunale di domani che ha all’ordine del giorno -per l’appunto- le comunicazioni del primo cittadino sulla giunta) che ha affidato le seguenti deleghe assessorili: 1-FALOTICO Roberto (Bilancio – Patrimonio – Cultura – Toponomastica – Personale – Viabilità – Mobilità); 2- D’ANDREA Federica (vicesindaco – Centro Storico – Attività Produttive – Turismo – Politiche Giovanili – Politiche per l’Infanzia – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università); 3-NARDIELLO Gerardo (Edilizia Scolastica – Manutenzioni – Sicurezza negli ambienti di Lavoro – Sport – Politiche sociali e Abitative – Bucaletto – Istituti di Partecipazione); 4-BENEVENTI Michele (Contrade e Periferie – Ambiente ed Energia); 5-LAVALLE Angela (Pari Opportunità – Rapporti con la Sanità – Affari Legali); 6-TORLO Enrico (Urbanistica – Lavori Pubblici – Condono – Ricostruzione); 7-COSTANZA Loredana (Programmazione – Digitalizzazione – Servizi informatici).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.