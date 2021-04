Un aiuto concreto in favore dei più deboli, che da mesi si trovano in difficoltà e faticano a portare un pasto in tavola. Nasce con questo intento l’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica in concomitanza con il periodo pasquale. Concretamente in Basilicata l’iniziativa solidale vedrà la Coldiretti Basilicata impegnata nella distribuzione di 200 pacchi con prodotti agroalimentari made in Italy per allietare le feste e testimoniare un segnale di vicinanza. La distribuzione di parte delle maxi confezioni da 50 chili ognuna è in programma domani alle ore 10 e 30 presso il mercato coperto di Campagna Amica a Potenza, inaugurato nei giorni scorsi. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio l’iniziativa ai giornalisti, portata avanti anche in altri comuni della Basilicata .