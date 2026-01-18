Potenza con la sindrome da chiusura. Uno spreco e tante contraddizioni

Tra errori e ritardi di programmazione, gestione di beni immobili che -invece- dovrebbero fruttare per gli enti che ne hanno la proprietà e cittadini che chiedono spazi e servizi il capoluogo della Basilicata, Potenza, continua a chiudere o fermare (cambia poco) funzioni e attività che stanno abbassando, e non poco, la qualità della vita dei cittadini. A ribadirlo è Pietro Simonetti, anima del Cseres (Commissione regionale politiche del lavoro) che punta il dito contro quello che giudica uno spreco, una deriva che non conosce fine. E tira fuori l’elenco di tutte le contraddizioni gestionali di Comune e Regione. Quando finirà? Mediocrità? A pagare,intanto, sono i cittadini e con tutto il malcontento che la cosa procura.



LE RIFLESSIONI DI SIMONETTI

A Potenza prevale l’industria delle chiusura dei servizi pubblici da parte del Comune,di Enti e dei lavori di ristrutturazione eterni di immobili privati dismessi da decenni.

Si allarga a dismisura l’elenco strutture e sevizi pubblicità interessati a tale pratica amministrativa inaugurata da tempo ed in grande ripresa.

Dopo le scale mobili prima ,che doveva essere ristrutturata per fine vita tecnologica da anni, e’ venuto il turno dell’asilo nido De Gasperi(che sara’ venduto)e pare anche la chiusura anche della Biblioteca dell’infanzia di Via Torraca.

Dalle scale mobili ai libri.

Intanto non sono stati ripresi i lavori,cosi come annunciato mesi fa dai dirigenti dell’ Archivio di Stato,della sede di Corso Garibaldi in ristrutturazione da oltre un trentennio. L’ex Brefotrofio, sito della Provincia,resta invenduto,l’ex sede di ONMI di via Leoncavallo viene utilizzata come discarica,l’ex Provveditorato agli. studi e’transennato. La Centrale del latte fallito da decenni conserva ancora preziosi impianti di acciaio inox ed e oggetto di studio e ricerca di studenti.

Alla Cip-Zoo la Regione non ha completato da anni la bonifica.

lo scheletro dell’ex cinema Ariston, in pieno centro storico, fa mostra da decenni, il progetto di parcheggio mul

ti piano non e’ ancora “maturo”.

Intanto la Regione,che possiede siti inutilizzati o non ancora ristrutturati come l’ex Assessorato alla agricoltura ricerca una sede da privati per la sede della Protezione civile,sono pervenute 7 proposte,mentre la sede della Facoltà di ingegneria nessuna.

Il quadro e’ ancora piu esteso per il trionfo dello spreco,del taglio dei servizi ed il sostegno

a interessi privati a danno della buona amministrazione.

