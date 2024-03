Potenza città dei giovani 2024 . Un ”auspicio” per la Basilicata

Dalla ex capitale del Sud, Napoli, a Potenza capoluogo di una regione che finora non è riuscita a frenare l’emorragia migratoria del suo futuro… i giovani. L’assegnazione a Potenza del titolo di città italiana 2024 per i giovani è di buon auspicio affinchè si lavori seriamente e in concreto a una inversione di rotta. Senza condizioni ideali di vivibilità e di occupazione si fanno passi indietro e cresce il disagio sociale. Gli eventi e le iniziative da capitale dovrebbero mettere in moto percorsi virtuosi per indurre i giovani a restare e altri a venire dalle nostre parti, come si era cominciato a fare con Matera capitale europea della cultura 2019. Auguri a Potenza. Il sindaco, Nicola Guarente, in una dichiarazione rilasciata all’Ansa, dopo la cerimonia a Palazzo San Giacomo, ha auspicato che la sua città diventi la casa di tutti i giovani italiani.



“Sono emozionato – ha detto il sindaco di Potenza, Mario

Guarente – è un traguardo importante che non abbraccia solo l’amministrazione ma è la sfida che hanno colto tanti giovani e tante persone che hanno riposto in questa occasione una speranza. Vorrei che Potenza diventasse la casa di tutti i giovani d’Italia e delle altre città che hanno partecipato”. Potenza, che ha vinto la concorrenza di Catania, Pisa, Teramo e Iesolo, è stata premiata dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dalla presidente del Consiglio Nazionale Giovani Maria Cristina

Pisani. Il Premio ” Città dei Giovani” viene assegnato a città che si sono distinte per iniziative a sostegno delle giovani generazioni. Il riconoscimento punta a “stimolare l’engagement attivo dei giovani nelle politiche locali e nei processi decisionali a livello territoriale, riconoscendo e valorizzando l’impegno delle città italiane in questo ambito è stato promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio e l’Agenzia Italiana per la Gioventù”. E ora al lavoro per il programma di iniziative da mettere a punto. A Potenza si vota per le comunali ed è un tema da affrontare e concretizzare.