Domenica 10 ottobre alle ore 11, presso l’ODF Eudaimonia, si terrà a Potenza in contrada complanare Tufaroli 99 H, la cerimonia di intitolazione ad Antonella Francesca Amodio – psicoterapeuta esperta negli studi sulla dislessia, scomparsa di recente – di uno spazio che ospiterà in maniera gratuita tutte le associazioni no profit che non sono in possesso di una sede propria. L’evento è in collaborazione con l’Associazione italiana dislessia e l’Associazione Yin-sieme.