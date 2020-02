Si svolgerà il 18 febbraio alle 10.30 a Potenza nella sede del Circolo Silvio Spaventa Filippi (Piazza Vittorio Emanuele II 2/3) l’iniziativa dal titolo “A Carnevale vestiamoci di libri” organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” – scuola primaria Gianni Rodari.

Gli alunni della classe terza della scuola primaria “Gianni Rodari”, accompagnati dalle docenti Amelia Marsico e Carmen Ciorciari, sfileranno lungo la strada che conduce al Circolo indossando un abito di carnevale ideato per l’occasione.

La manifestazione proseguirà all’interno della sede dell’associazione con la lettura di poesie e filastrocche sul Carnevale.