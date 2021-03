Dopo che si è finalmente sciolto l’arcano, a seguito di un supplemento di calcoli notturni sino a tarda mattinata, e che la Basilicata -nonostante la crescita dei casi e l’incremento dei ricoveri dei giorni scorsi- passerà da martedì da zona rossa a zona arancione (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-da-martedi-in-arancione/), eccoci a riportare i dati forniti dalla task force in merito ai tamponi processati nella giornata di ieri 13 marzo 2021.

Su 1.473 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 141 positivi (di cui 134 residenti) pari ad un incidenza del 9,57% (ancora in crescita rispetto al 9,13 di ier, all’8,53% de giorno precedente e del 7,91% del giorno ancora prima), sempre di molto superiore al dato nazionale che oggi è del 7,25.

I nuovi positivi di oggi riguardare Matera (14 casi), Potenza (13 casi), Montescaglioso (9 casi), 8 casi a Pomarico e Avigliano, 7 casi a Bernalda, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, si registrano ancora un decesso, mentre i ricoveri totali da 137 calano a 136 e quelli in terapia intensiva salgono da 13 a 14 (7 Pz, 7 Mt).

Infine, i guariti sono 40 i guariti della giornata (39 residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che è ora a 3.808.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 13 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 12 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 258.806

Tamponi totali negativi n. 239.064

Persone testate n. 157.618

Tamponi molecolari di giornata n. 1.473

Test antigenici totali 11.497

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 141

Tamponi negativi n. 1.332

RICOVERATI N. 136

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 22

Medicina d’Urgenza n. 15

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 16

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 40

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Montescaglioso

POSITIVI TOTALI N. 141

Residenti: n. 134

N. Comune

1 Abriola

2 Accettura

1 Atella

8 Avigliano

1 Baragiano

7 Bernalda

1 Castronuovo di S. Andrea

3 Fardella

3 Ferrandina

2 Forenza

2 Francavilla in Sinni

1 Grumento Nova

1 Lagonegro

2 Latronico

4 Lavello

1 Marsicovetere

14 Matera

4 Melfi

9 Montescaglioso

2 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

1 Pietrapertosa (domiciliato a Potenza)

3 Pisticci

4 Policoro

8 Pomarico

13 Potenza (n. 2 domiciliati a San Chirico Nuovo)

3 Rapolla

6 Rionero in Vulture

1 Rotondella

2 Ruoti

2 Salandra

2 Sant’Arcangelo

5 Scanzano Jonico (n. 3 domiciliati a Bernalda, n. 1 domiciliato a Tursi)

3 Stigliano

1 Tito

1 Tolve

1 Trivigno

4 Tursi

2 Venosa

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Pescopagano)

1 Umbria (domiciliato a Policoro)

1 Ucraina (domiciliato a Rionero in Vulture)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

2 Campania

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 40

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 39

N. Comune

2 Avigliano

1 Barile

1 Filiano

8 Lauria

2 Maratea

6 Matera

8 Melfi

1 Policoro

1 Potenza

1 Rapolla

1 Rionero in Vulture

2 Rotondella

1 Ruoti

2 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Tito

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.808

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.672

DECEDUTI RESIDENTI N. 373

GUARITI RESIDENTI N. 12.711

Potenza, 13.03.2021

Task Force Regione Basilicata