Per chi ha passato gli anta ritrovarsi i personaggi della Festa della Bruna ormai passati nell’album dei ricordi è come ricontrarli con piacere, quando il contatto con il reale portava a confrontarsi con figure sanguigne e culture che avevano viaggiato per il bacino del Mediterraneo. E’ la brillante iniziativa di Luca Acito del Poster Art, con 22 pannelli affissi in città, favorisce questo percorso a ritroso nel tempo. Ci riferiamo alla figura di ”Hameluk” il simpatico venditore di pasticche al mentolo, nell’incarto di colore rosso, buone per tutti ” Per chi fuma e ha la tosse”. Era un commerciante con baffi alla asiatica e fez rosso in testa, che aveva messo a punto quelle pasticche- da quanto raccontava- da preparati degli antichi egizi. E questo aveva creato un alone di mistero sulla sua provenienza: turco, algerino, siciliano e prossimo all’Africa o pugliese. E questo a causa del cognome, Giovanni Siciliano, ma era di Gallipoli (Lecce). Aveva il banco in via XX Settembre sul marciapiede di Palazzo Manfredi e quando gli passavano accanto non potevamo non tossire e lui subito: “Prendi questa che ti passa…” Un assaggio e poi l’acquisto per poche lire. Gli organizzatori del progetto ” Pezzi per la festa” ne hanno affisso l’immagine in via Annunziatella. Di certo in tanti lo ricorderanno.



E magari un altro personaggio di una economia che non c’è più: il dispensatore di pomate di calli e duroni, che li rimuoveva sul campo dopo aver spalmato una portentoso unguento tratto dal siero di un serpente, esibito in un boccaccio di vetro colmo di formaldeide. Finita? I creativi della fotografia di strada, la festa della Bruna è questa, hanno affisso in via Rosselli la foto di un immigrato avvolto nel tappeto durante il riposo.



In via Amendola, a ridosso della villa Comunale, festa per bimbi con i palloncini a forma di animali e in quello spazio verde, sulla facciata dei bagni pubblici, l’immagine del maestro cartapestaio Francesco Nicoletti autore di varie edizioni del carro trionfale, che trasferì quella passione al figlio Pasquale.



Il ”maestro” abitava poco più avanti in vico XX Settembre, la strada che collega via Tommaso Stigliani a via XX Settembre. Un artigiano preparato, passionale che ha lasciato un buon ricordo. Un invito a rivedere le produzioni dei Nicoletti e la storia dei carri trionfali di cartapesta, naturalmente partendo dal Tour di Poster Art…progetto pienamente sostenuto dall’Associazione Maria Santissima della Bruna.