Spugnetta inumidita, se occorre un raschietto e l’operaio nel cestello rimuove su 22 punti della città i ”Pezzi della Festa” del 2 luglio ideati da Luca Acito per le installazioni di Poster Art, che hanno riscosso apprezzamenti, consensi e un invito all’ideatore e all’Associazione ” Maria Santissima della Bruna’, presieduta da Bruno Caiella, di ripetere l’esperienza nel 2022. Formula e metodo di lavoro sono rodati, con il coinvolgimento di fotografi, e non sarebbe male che in qualche modo cittadini e turisti potessero ”premiare’ il Poster che più li ha colpiti e perchè. Il Premio? Ma naturalmente un poster con l’emblema della Festa…