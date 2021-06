Se volete sentire i suoni della festa, magari con suoneria alla mano…o alla recchia come si dice in dialetto, e allora non potete non apprezzare il poster del trombettiere del Corpo dei Cavalieri della Bruna, in via Galilei, al rione San Pardo a pochi metri da via Nazionale. Sì è proprio il simpatico Giuseppe Cifarelli, che apprezziamo negli assoli di tromba alla ”Cavalcata”. Pochi attimi e quel poster art di Luca Acito è diventato un passa parola, come gli altri che rientrano nel progetto sostenuto dall’Associazione Maria Santissima della Bruna. E con l’occasione ci tocca segnalareche un poster, quello di una donna affacciata al balcone dalla facciata dell’ex scuola media di Alessandro Volta di via Lucana, è stato preso di mira dai vandali…Strappo anticipato.