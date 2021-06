Al materano Luca Acito va il merito di credere sempre in quello che fa. Una idea da limare, la proposta e poi al lavoro e non da solo, visto che riesce a coinvolgere quanti credono in una forma espressiva, culturale, semplice, immediata, intensa o riflessiva come era accaduto, nell’ottobre 2019, con la marcia dei Poveri cristi. Per la festa del 2 luglio, al secondo anno da restrizioni di pandemia da virus a corona, il discorso è fatto di tanti pezzi come le tessere di un mosaico e il risultato si vede in giro.



Una cinquantina di scatti di colleghi con la passione per la fotografia, che la festa se la sono ”spolpata” o ”vissuta” se preferite dall’alba alla notte e poi la decisione, con l’approvazione dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, di realizzare poster da affiggere in luoghi simbolo.



E così in piazza San Francesco d’Assisi, laddove è la sede dell’Associazione, spunta un megaposter in bianco e nero con la Santa Patrona che delimita l’ingresso di un locale per ristorarsi. Messaggio di accoglienza ai pellegrini.



E poi l’effige del generale Bartolo Cappiello sulla facciata del Municipio, il falegname all’opera alla fabbrica del carro al rione Piccianello, il nipote dell’auriga Dino Chiefa che ringrazia uno dei muli impegnati nel tirare il carro trionfale per la prossima edizione…. E potremmo continuare con una mappa di puntatori luminosi diffusi per la città. Sono 22. E dall’anno prossimo auspichiamo che siano 30 , quanti sono i giorni del mese di giugno, per contare quanto resta per festeggiare la Santa Patrona come tanti si attendono.



Pezzi per la Festa

La tradizione secolare della SS. Bruna incontra l’arte pubblica

Un percorso urbano di installazioni di poster art dal 28/06 al 04/07

_______________

Come far vivere la SS. Bruna senza, di fatto, poter godere della Festa?

Siamo partiti da questa domanda per sviluppare il progetto “Pezzi per la Festa”.

La pandemia ci ha costretti a ripensare la nostra vita e le nostre azioni.



Abbiamo cercato una soluzione “alternativa” per poter restituire ai materani la Festa nonostante la sua assenza. Ci siamo lasciati ispirare dagli elementi stessi della nostra tradizione: carta, colla, impermanenza e abbiamo aggiunto un pizzico di sana materanità legata alla forza del strazzo.

Per noi materani la Festa è fatta di momenti, personaggi, scene e frammenti: basta un particolare per farci capire che una foto è stata scattata il 2 Luglio a prescindere dal suo contenuto.

Abbiamo chiesto ad oltre 50 fotografi, archivi, collezioni pubbliche e private di condividere con noi gli scatti che hanno raccontato la Festa negli anni. Dalle foto raccolte abbiamo selezionato dei frammenti, li abbiamo strappati dal contesto originale per restituirli alla comunità stampati in grandi dimensioni e applicati su pareti e superfici urbane.

Strappi, carta e colla per creare un percorso temporaneo di 20 installazioni di poster art visibile per tutti dal 28 Giugno al 4 Luglio.

Pezzi per la Festa, pezzi di storia e memoria collettiva dell’evento più sentito di tutta la comunità, per emozionarci e ritrovarci uniti nonostante tutto.

Luca Acito

_____________

Pezzi per la Festa è un progetto a cura di Studio Antani

ideazione e direzione artistica di Luca Acito

in collaborazione con Alessandro Tricarico

LA STORY MAP