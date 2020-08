Ce ne fossero tanti come i coniugi Alexander,Alymond e il loro piccolo Kylian, che hanno compreso il difficile momento del turismo del BelPaese e di Matera, in particolare, tanto da rendersi protagonisti di un atto ”inaspettato” di solidarietà tra turisti e operatori economici, che meriterebbe il ”Nobel” dell’accoglienza e della riconoscenza. E non sarebbe male istituirlo dopo il gesto che la famiglia bavarese, da molti anni in Germania ma originaria dell’Est europeo, ha compiuto nella Città dei Sassi nello scorso fine settimana, mettendo mano alla sensibilità, alla coscienza e al portafogli…Con cento euro di ”sostegno e apprezzamento” dopo tre giorni passati nel segno di ”Qui si alberga” presso Corte San Pietro nel Sasso Caveoso. E al momento di saldare il conto il signor Alexander, imprenditore del settore automobilistico, giunto a Matera in automobile, ha chiesto di voler pagare 100 euro in più con una motivazione che ha colpito dapprima la efficientissima signorina Anna, alla reception, e poi i titolari della struttura turistica Fernando Ponte e Marisa Amoroso. ” E’ un piccolo segno di vicinanza e sostegno – ha detto l’ospite- in un momento di difficoltà del turismo locale. Io posso farlo -ha precisato- e lo faccio volentieri…” ringraziando per l’accoglienza ricevuta, in un luogo dove l’accoglienza, la cortesia sono di casa insieme a tanti buoni consigli per un soggiorno da ricordare. E quel gesto resterà nel cuore e nella memoria dei proprietari e dello staff di Corte San Pietro, che hanno ripartito quella piccola donazione inaspettata. ” Per noi -hanno detto Fernando e Marisa- è un segno di apprezzamento verso la nostra offerta e premia gli sforzi,e non solo i nostri, di quanti a Matera tra tante difficoltà cercano di riprendere il percorso dei flussi interrotti a causa della pandemia da coronavirus”. Già in passato una coppia di svizzeri, a Matera, per il loro 30° anniversario di nozze aveva ringraziato alla stessa maniera l’accoglienza ricevuta in quella struttura. E’ ,comunque,una buona notizia che riempie di ulteriori motivazioni quanti scelgono Matera per una vacanza segnata dai ”passi” del tempo, della storia e dei battiti lenti di un cuore che palpita al centro del Mediterraneo. Una pagina piena di riconoscenza da inserire nel libro dell’offerta turistica materana, che con sacrifici, speranza, investimenti e lavoro di squadra (senza piani e programmazione si vive alla giornata) sta risalendo la china. Il resto devono farlo le Istituzioni per venire incontro agli operatori sul piano pratico, organizzativo e amministrativo, alfine di contribuire alla ripresa e alla competitività del settore. E allora “Spasiba !”, “Danke! “, in russo, tedesco, e in italiano “Grazie!” a quanti tutti i giorni come Fernando e Marisa, fanno dell’accoglienza il miglior biglietto da visita dell’offerta turistica materana.