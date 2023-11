Possibile fare domanda contributo per spese attività socio-educative figli (3/17 anni)

“A partire da ieri, 6 novembre 2023, è possibile per le famiglie materane accedere al portale https://matera.retedelsociale.it ed inserire per ciascun figlio di età compresa tra i 3 e i 17 anni la domanda per il contributo alle spese sostenute per attività socio-educative da giugno a dicembre 2023.” Lo rende noto il Comune con un comunicato in cui si spiega che: “Il contributo sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad €60.365,29 in ordine al valore dell’ISEE dichiarato da ciascun richiedente.

Al fine di supportare le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro l’Amministrazione ha inteso destinare il contributo per sostenere le spese in attività socio educative e ricreative dei ragazzi, certi che il loro benessere accresca e arricchisca di valore sociale la nostra comunità.”

