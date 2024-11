Positivo incontro tra sindacati e Commissario su futuro del personale PS e PNRR al Comune di Matera

La Fp Cgil, la Cisl Fp e la Uil Fpl con una nota a firma dei loro esponenti, Massimo Cristallo, Giuseppe Bollettino e Angelo Coppola, “prendono atto con soddisfazione dell’esito positivo dell’incontro del 31 ottobre 2024 tenutosi con il Commissario Prefettizio del Comune di Matera, dott. Raffaele Ruberto, in merito alla delicata situazione che interessa il personale dei settori delle Politiche Sociali e del PNRR, che garantiscono servizi cruciali per la comunità materana.

A seguito dell’Assemblea del 15 ottobre 2024, infatti, le scriventi OO.SS. avevano formalizzato lo stato di agitazione del suddetto personale e l’incontro del 31 ottobre 2024 ha rappresentato un passo avanti, importante, verso la risoluzione delle problematiche esposte.

Il Commissario Ruberto, affiancato durante l’incontro dalla sub commissaria dott.ssa Annarita Iaculli, ha accolto la richiesta delle OO.SS, riconoscendo l’urgenza di trovare soluzioni e mostrando grande disponibilità nell’individuazione di un percorso che non comprometta la funzionalità dei settori delle Politiche Sociali e del PNRR.

Difatti, il Commissario si è impegnato a prorogare senza soluzione di continuità i contratti di lavoro in essere dei lavoratori interessati, almeno sino all’estate 2025, assicurando nel contempo l’integrazione del vigente PIAO (piano assunzionale) con la previsione della stabilizzazione delle figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge oltre che l’inserimento delle relative poste nel bilancio preventivo per l’intero anno 2025.

Queste misure garantiscono la salvaguardia e la continuità di servizi essenziali e fondamentali per il Comune di Matera, tutelando nel contempo i lavoratori che hanno contribuito in modo significativo a rispondere alle esigenze dei cittadini coniugando ente e territorio.

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, pertanto, all’esito della riunione del 31 ottobre u.s. e del successivo incontro con cui sono stati informati i lavoratori interessati, che si sono detti soddisfatti per l’apertura e la sensibilità dimostrate dall’amministrazione comunale, SOSPENDONO lo stato di agitazione.”

