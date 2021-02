E’ risultato positivo al covid 19 il sindaco di Montalbano Jonico e Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese. Ad annunciarlo lui stesso cin un posto sul proprio profilo facebook qualche minuto fa.

“Cari concittadini, sapevo di rischiare stando in prima linea –scrive Marrese– ogni giorno per la gestione dell’emergenza pandemica e purtroppo il nemico, invisibile, ha colpito anche me.

Sono risultato positivo al test rapido antigienico al quale ho dovuto sottopormi precauzionalmente in quanto sono stato in contatto con una persona positiva al Covid. Il resto della mia famiglia, i miei figli e mia moglie, per buona sorte sono risultati negativi.

Nella mattinata di domani mi sottoporrò a tampone molecolare e nel frattempo sono state avvisate tutte le persone con le quali ho avuto contatti affinché si possano eseguire i controlli di rito a tutela della loro salute.

Rassicuro tutti sulle mie condizioni di salute comunicando che le stesse risultano essere buone e che continuerò ad essere costante, anche da casa, nel mio impegno di primo cittadino per svolgere, insieme alla squadra di governo, il ruolo istituzionale di Sindaco e Presidente della Provincia di Matera.

Annuncio infine che la casa comunale resterà chiusa per le giornate di domani 18 febbraio e dopodomani 19 febbraio al fine di eseguire la sanificazione degli ambienti. I servizi indispensabili, per quanto possibile, saranno garantiti attraverso la modalità di smart working.

Pur essendo già consapevole, da oggi sono testimone in prima persona del fatto che purtroppo non esiste il rischio “zero” e che il virus oltrepassa i confini familiari e diventa difficile e, allo stesso tempo, complicato evitare il contagio.

Proprio per questo, dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione per contenere al massimo la diffusione del virus, abbassando così la soglia di rischio nei molteplici contesti. Tutto questo lo faremo restando uniti e proteggendoci l’uno con l’altro.

Vi terrò aggiornati sull’evolversi della situazione.”