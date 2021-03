Torna a salire al 13,25% in Basilicata il rapporto positivi/tamponi dopo la discesa di ieri al 9,73% rispetto all’11,01% del giorno prima (di molto superiore al dato medio regionale della settimana scorsa che è stato del 9,69% e a quello nazionale che è del 6,67%). E’ quanto ci consegnano i dati odierni comunicati dalla task force con il report riferito ai tamponi molecolari processati ieri 27 marzo 2021, oltre a tre decessi e 134 nuovi casi di residenti.

Infatti, su 1.200 tamponi esaminati, sono stati riscontrati 159 positivi, 134 dei quali -per l’appunto- sono residenti in regione.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera (17), Potenza (17), Pomarico (8), Pomarico (14), Venosa (8), Palazzo San Gervasio (8), Lavello (7), Policoro (6), Bernalda (6), Pignola (6) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi si registrano ufficialmente tre decessi (ma sappiamo con certezza -purtroppo- che ve ne è stato un altro ieri mattina all’Ospedale di Matera), mentre rimangono ancora stabili sia i ricoveri totali (171) che quelli in terapia intensiva che vanno da 14 a 13 (5 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 58 i guariti della giornata (57 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata di 4.572.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 28 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 27 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 277.699

Tamponi totali negativi n. 256.068

Persone testate n. 166.753

Tamponi molecolari di giornata n. 1.200

Test antigenici totali 12.051

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 159

Tamponi negativi n. 1.041

RICOVERATI N. 171

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 21

Medicina Interna Covid n. 01

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 58

DECESSI TOTALI N. 3

Deceduti Residenti n. 3

• Melfi

• Potenza

• Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 159

Residenti: n. 134

N. Comune

1 Atella

4 Avigliano

4 Banzi

1 Baragiano

2 Bella

6 Bernalda

1 Chiaromonte (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Forenza

2 Grassano

7 Lavello

2 Maratea

1 Maschito

17 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

2 Montescaglioso

1 Nova Siri

8 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Montemilone)

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

6 Pignola

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Venosa)

6 Policoro

8 Pomarico

17 Potenza

1 Rapolla (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Rionero in Vulture

4 San Fele (n. 1 domiciliato ad Avigliano)

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

3 Tito

1 Tramutola

2 Trecchina

8 Venosa

2 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 14

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

13 Nazionalità varie (domiciliati a Corleto Perticara)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 11

N. Regione/ Stato estero

11 Puglia

GUARITI TOTALI N. 58

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 57

N. Comune

2 Avigliano

1 Francavilla in Sinni

1 Lagonegro

2 Lauria

7 Maratea

2 Matera

3 Melfi

1 Oppido Lucano

1 Pisticci

14 Policoro

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Savoia di Lucania)

8 Rionero in Vulture

2 Rivello

5 Stigliano

1 Trecchina

3 Vaglio di Basilicata

Guariti non residenti e domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Maratea)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.572

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.401

DECEDUTI RESIDENTI N. 422

GUARITI RESIDENTI N. 13.664

Potenza, 28.03.2021

Task Force Regione Basilicata