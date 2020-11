Come aveva preannunciato la sindaca di Pisticci Viviana Verri, appena ricevuto l’esito del tampone che aveva eseguito dopo che un assessore della propria giunta era risultato positivo al covid19, ha reso noto che tra i tre casi che riguardano il suo comune contenuti nel report odierno della task force (https://giornalemio.it/cronaca/oggi-244-positivi-1875-dei-tamponi-58-a-matera-salgono-a-116-i-ricoveri-stabile-la-ti/) uno riguarda la sua persona.

Lo ha fatto con un video messaggio, che postiamo a seguire, in cui la prima cittadina approfitta dell’occasione per ribadire a tutti di stare molto attenti e rispettare le norme di sicurezza, evitare di uscire il più possibile in quanto può capitare a tutti di impattare con questo nemico invisibile.

Nessun altro della giunta comunale è risultato positivo, così come i consiglieri comunali che avevano avuto rapporti con l’assessore e lei stessa. Gli uffici comunali riapriranno lunedì a sanificazione avvenuta e i dipendenti che dovranno essere sottoposti alle misure di profilassi necessarie lavoreranno da casa.