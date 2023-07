Porto…seguro. Los ”Ferrandinos”dopo Vigo “arriba” Finisterre

Arrivo a Vigo, con tanto di ‘’culo a patata’’ come ama scherzare Luciano Loizzo. Ancora 150 chilometri e poi venerdì 21 luglio, di pomeriggio l’arrivo a Finisterre al traguardo finale per srotolare lo striscione del tour mostrato alla partenza da Ferrandina con il sindaco, Carmine Lisanti, e poi un boccale di ‘’cerveza’’ di birra per festeggiare l’impresa con l’amico Francesco. Quanta strada se si pensa alla vigilia con il passaggio da Porto.



Un breve tour, ma hanno detto che torneranno…Appena arrivati Luciano e Francesco con le loro Guzzi Lodola 235 Gt e Aermacchi 350, provenienti da Ferrandina, città aragonese e in qualche modo legata alle ”corone” della penisola Iberica ,non hanno resistito a compiere un breve tour a Porto, nota anche con il nome di Oporto. Calice alla mano e su e giù per vedere l’essenziale ; porto, centro , il Mercato Bolhao del XIX secolo e con una informazione sulla colazione per la mattina, con le deliziose pasteis de nata, una delle cose assolutamente da assaggiare. E c’è tanto da vedere come la Avenida Dos Aliados e Stazione São Bento, con la stazione ferroviaria neoclassica , nota per i murales composti da più di 20.000 piastrelle. E poi la Libreria Lello e Irmão, a due piani, che ha oltre 100 anni ed è nota per una scalinata che ha ispirato alcune scene delle storie del maghetto Harry Potter. Altro punto da non perdere è la Torre de Los Clérigos, alta 76 metri, per godere della vista sulla città . A cominciare dal centro storico con il quartiere medievale di Ribeira “riva del fiume”). E la lista delle cose da vedere continua. Luciano e Francesco hanno annotato e torneranno. Magari per visitare uno dei luoghi dove sono venuti in esilio alcuni regnanti di Casa Savoia., come Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria Clemente Saverio di Savoia-Carignano, che fu Re di Sardegna e Principe di Piemonte dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849. E poi non dimentichiamo re Vittorio Emanuele III, il re di maggio, che raggiunse Cascais a Villa Italia dopo l’esito del referendum, che premiò la Repubblica.