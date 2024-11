‘’Porte aperte’’ nei Sassi al Palazzo del Casale

Purtroppo e così. E ne abbiamo conferma durante il tour domenicale nel cuore antico di Matera. Sono lontani i tempi dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 quando il Palazzo ”Complesso” del Casale, nei rioni Sassi, ribolliva di iniziative , proposte innovative della Fondazione Matera-Basilicata 2019 rimaste poi sulla carta come quelle di Unmonastery (per esempio) e dal Ministero si avvicendavano commissioni e ministri per conoscere cosa ”bolliva” in quel microcosmo del Sud che sarebbe diventato un modello per l’Europa. Ma oggi dopo le fasi alterne di interventi, contenziosi e silenzi (c’era stata anche una richiesta di gestione di Basilicata Creativa dell’autunno 2023 https://giornalemio.it/cronaca/sfide-unesco-al-casale-nei-sassi-la-basilicata-creativa/) c’è lo spettro del degrado.



La foto di una porta aperta a pianterreno, ricolma di rifiuti in putrefazione e di materiale di arredo vandalizzato, sono la conferma che quel bene è in abbandono. Del resto si può accedere dal retro da una cancellata che nel frattempo è stata privata da catena e lucchetto. Peccato davvero. Quell’immobile deperisce e nell’immediato è opportuno che gli accessi vengano interdetti. Giriamo la segnalazione al commissario prefettizio Raffaele Ruberto e ai suoi collaboratori perchè si intervenga.



Sul che farne di una struttura estesa e a più piani, a ridosso della Casa di Ortega, serve una decisione ”politica” e di visione della città, di funzioni, contenute e servizi, che continuano a latitare. E il riferimento, vecchia storia, è agli ambiti oggi chiusi da un muro di quello che doveva essere il quartiere degli artieri, con un bando finito male e lo sgombero degli abusivi con l’intervento delle forze dell’ordine, . Anche qui degrado e atti vandalici.





Stessa storia per quello che sarebbe dovuto essere il museo dell’Habitat rupestre sulla Civita.





Incompiute, occasioni mancate come l’attuazione del Terzo Piano biennale di recupero, legato alla legge speciale di intervento sui Sassi la 771/86. Approvato ma non finanziato. Attendiamo la prossima amministrazione comunale, con l’auspicio che abbia le competenze giuste e l’amore per la città per intervenire con una attenta programmazione, per intervenire con un numero adeguato di professionalità e di risorse finanziarie.. Del resto l’elenco delle occasioni mancate o dei progetti rimasti nel limbo (citiamo l’ex asilo di piazza Garibaldi, la Casa delle legalità ) è lungo.



Con il nodo della gestione, o delle idee chiare sul che farne, dopo il completamento delle opere. Ne sentiremo parlare, forse, in campagna elettorale… e con una ricognizione attenta sulle cose da fare, con un elenco di priorità.