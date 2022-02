Nuovo portale della città di Melfi. Uno strumento, quello del web, che avvicina la cittadinanza e semplifica il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

“Nelle nostre linee programmatiche, si legge in una nota, un rilievo importante era stato dato alla progettazione e messa in opera di sistemi informatici in ottica digitalizzazione.Era uno dei primissimi obiettivi che ci eravamo prefissati da quando Michele Cignarale ha accettato l’incarico di Assessore.

Attraverso le sue competenze ed esperienze maturate nel settore, unite alla voglia di cambiamento e snellimento dell’iter burocratico, in soli tre mesi,siamo riusciti a pubblicare il nuovo portale della città di Melfi completamente rinnovato sia dal punto di vista grafico, attenendoci alle direttive AGID, sia dal punto di vista dei servizi.

E’ online lo Sportello del cittadino, attraverso il quale, autenticandosi con SPID, il cittadino potrà documentarsi, scaricare o inoltrare qualsiasi istanza agli uffici comunali comodamente da pc. Ogni stato di avanzamento della pratica sarà notificato attraverso l’integrazione con l’APPIO ma anche tramite email, sms, pec. L’istanza presentata tramite web sarà protocollata in automatico e inoltrata all’ufficio di competenza.

Nella home page del comune è presente il Calendario ufficiale degli eventi/appuntamentiorganizzati dall’Amministrazione nel territorio Comunale. L’Agenda Digitale, inoltre, è a disposizione di tutte le Associazioni che vorranno accreditarsi sul portale per poter prenotare una data e quindi pubblicizzare il proprio evento.

Con il nuovo portale è possibile pagare direttamente online tutti i tributi, diritti di segreteria e istanze attraverso l’integrazione con PAGOPA agevolando non solo il pagamento da parte dei cittadini, ma anche la rendicontazione contabile da parte degli uffici comunali.

E’ stata data anche una importante rilevanza ai social. Infatti, oltre alle pagine Facebook, Instragram e Telegram già ufficializzate nei mesi scorsi, abbiamo aperto il nuovo canale istituzionale su Youtube. Il canale sarà utilizzato per tutte le dirette dei consigli comunali e per pubblicare video inerenti l’attività e gli eventi programmati dall’Amministrazione Comunale. Tutti i link ai social elencati, sono presenti nella home page del portale in alto a destra.

Sul portale è possibile anche prenotare appuntamenti direttamente con gli uffici e il personale amministrativo secondo le disponibilità che gli stessi metteranno a disposizione nei prossimi giorni.

Infine, in attesa del ripristino dell’URP, lo sportello del protocollo è stato dotato di tavolozza per la firma grafometrica, scanner e lettore QRCODE e soprattutto di un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di trasformare il cartaceo in dati digitali.

Il portale sarà costantemente aggiornato e affiancato da nuovi e innovativi servizi pertanto, l’Amministrazione, invita tutti i cittadini a dotarsi di SPID e a prendere dimestichezza con questi nuovi strumenti digitali. Nel caso ci siano impedimenti tecnici nella presentazione delle istanze online, resta comunque obbligatorio presentare agli sportelli del Comune, solo i proforma ufficiali presenti nella sezione Sportello del Cittadino del portale.