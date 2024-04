Porta Pistola senza munizioni (fondi). Cantiere fermo. il sindaco si impegna.

…a mettersi al lavoro, dopo le elezioni regionali, che hanno fatto slittare l’attenzione verso cantieri e progetti, da seguire con concretezza fino in fondo: dal reperimento di risorse fino alla gestione, che è il tallone d’Achille di tante opere pubbliche completate o da completare. E quello di ”Porta Pistola” (Porta Postergola), come i materani chiamano quel luogo antico di Largo Madonna delle Virtù, dove nel 2021 vennero rinvenuti durante i lavori di ripavimentazione, resti di un complesso monastico risalente al XVI -XVII secolo, attiguo all’ex Convento di Santa Lucia e Agata, con una cappella affrescata, luoghi di diverso uso e fosse granarie di epoca antecedente. I luoghi , ricordiamo, furono coperti negli anni Venti , e con la ”rasatura” anche di altri fabbricati,per la costruzione della ”carrozzabile” via Madonna delle Virtù che collega il rione Sasso Caveoso al Barisano.. Chianche a parte il cantiere è rimasto a metà. Il sito ha una copertura, che dovrebbe ritardare l’azione delle calamità atmosferiche, ma ai buoni propositi di completare o proseguire nel lavoro avviato, dopo gli studi archeologici, non sono seguiti i fatti. Siamo fermi, nè più nè meno, a quanto emerso nell’estate del 2022 (https://giornalemio.it/cronaca/scava-scava-e-porta-pistola-riapre-alla-matera-del-passato/) al termine di un sopralluogo tecnico e di una conferenza stampa tra i diversi soggetti, dal Comune alla Soprintendenza, hanno competenze su quel luogo. ” Dovremo individuare risorse per completare quell’intervento – ha detto il sindaco, Domenico Bernardi- vedremo se con risorse pubbliche, come gli Fsc, o con quelle da individuare dell’Amministrazione. Comunque va fatto, anche per rendere fruibili, ai visitatori quei luoghi di storia cittadina”. Un attrattore a Porta Pistola,accanto alla ”passerella in legno (tale è e si chiama) sul torrente Gravina che conduce al percorso ”406” nel Parco della Murgia. Problema comune: la gestione. Punto e daccapo… Nel frattempo un’occhiata al cantiere di Porta Pistola va fatto.