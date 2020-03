Perchè no. Anzi, si deve restituire a Matera, a via delle Beccherie quell’Arco di ingresso, demolito nel 1968 per la costruzione dell’edificio con affaccio su via del Corso, noto come ”Palazzo dell’Upim”, per aver ospitato nella Prima Repubblica quella catena ‘italiana” di magazzini. Una provocazione sempre attuale, ripresa dopo avere recensito l’argomentato e paziente lavoro dell’ing. Carmine Di Lena” Le fortificazione materane” edito da Giannatelli https://giornalemio.it/cultura/un-bastione-di-memoria-nelle-fortificazioni-materane-di-carmine-di-lena/.



Una foto in bianco e nero, che riportiamo a corredo di questo servizio, ma nel solco di un altro ingegnere materano. Quella roccia di saperi e di ”materanità” che è Piergiorgio Corazza.E in più occasioni ha ricordato alla città quel pezzo di città del centro storico, a ridosso dei rioni Sassi, da ripristinare. Abbiamo parlato di Porta Pepice con lui quasi 30 anni fa dalle colonne del settimanale ”Città Domani”, convinto della opportunità di recuperare quei conci di tufo…segno identitario di via Regina Margherita e di un percorso che porta alle antiche porte della Civita. Sogno nel cassetto? Servono volontà e persone che hanno a cuore storia, architettura, urbanistica di una Matera dalle precise radici e identità culturali ignorate, purtroppo, aldilà della sequenza da immagini cartolina, nell’anno da capitale europea della culturale. Occasione persa per farlo. Ma il dopo emergenza coronavirus, quando avverrà, può essere il momento giusto per farlo. Servono autenticità e credibilità per invertire la rotta. E questo possono farlo gli occhi attenti di quanti hanno memoria della storia cittadina e considerano un affronto quando ne viene cancellato o ignorato un pezzo, vuoi per scellaratezza, dabbenaggine o mediocrità culturale da parte di quanti -purtroppo- dovrebbero essere lungimiranti nel tutelare o ripristinare segni del passato. Porta Pepice è la tessera di un mosaico di qualità e di ”ricucitura” per farlo.