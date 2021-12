Nella Prima Repubblica era prassi che il parroco benedicesse il cantiere per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità come strade, ospedali, asili, scuole e la cosa nel 99 per cento dei casi andava a buon fine. Un segno e un auspicio che tutto andasse per il meglio fino in fondo, anche per tecnici, maestranze impegnati nella esecuzione dell’opera e per gli amministratori locali, che avrebbero dovuto prenderla in gestione. E così è stato per il cantiere della nuova mensa dedicata a don Giovanni Mele, che in vita – e ne siamo stati testimoni- aveva desiderato e si era impegnato per quella e altre opere solidali. La benedizione impartita dall’Arcivescovo, mons Giuseppe Antonio Caiazzo, alla presenza del sindaco Domenico Bennardi e di quanti sono impegnati e auspicano che la nuova mensa sia pronta quanto prima, è di buon auspicio affinchè l’opera sia pronta nella prima metà del 2022. A realizzarla la fondazione ” Egidio Tamburrino”, imprenditore materano ”lungimirante” nel settore delle costruzioni che in più occasioni diede prova di altruismo. Nei prossimi giorni son previsti gli interventi di demolizione del vecchio fabbricato, la rimozione delle macerie e poi al lavoro per le fondamenta e la costruzione del fabbricato. Per Piccianello, dopo l’intervento di riqualificazione su un terzo del quartiere con il bando periferie, è la prima opera con funzioni di pubblica utilità. Le incompiute e gli annunci da campagna elettorale sono rimasti sulla carta e nemmeno annoverati, tranne un paio di cose, nel piano triennale delle opere pubbliche. Ma questa è un’altra storia…