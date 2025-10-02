Popoli d’Italia. Un concerto da ricordare… e Bella Ciao per Gaza

Sì proprio quella canzone di libertà che è tanta parte della storia del nostro Paese, ascoltata a Matera il 31 agosto scorso https://giornalemio.it/politica/a-canzoni-si-fan-rivoluzioni-con-popoli-ditalia/ nel concerto che Dina Caprara e Leonardo Treccosta tennero sulla terrazza della Fondazione ” Le Monacelle, su iniziativa del Museo del Comunismo e della Resistenza, ha risuonato nella serata di mercoledì 1 ottobre tra i volontari della ” Flotilla”, bloccata in acque internazionali dalla marina israeliana. Un canto, internazionale, per i popoli che cercano libertà, come quello palestinese di Gaza e della Cisgiordania. Libertà, oppressione, diritti, fame, sete, pace, lotta, termini e situazioni che ritroviamo nel canzoniere di un concerto tenuto a Pazzano (Reggio Calabria) il 28 agosto e il 31 a Matera. Buona visione, ascolto e fate girare il link: la libertà non ha prezzo.



