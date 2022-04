I turisti sono tornati e pernottano a Matera per il primo finesettimana dell’avvio della stagione turistica: il ponte di Pasqua. Italiani, stranieri (francesi, tedeschi, inglesi, scandinavi, giapponesi, statunitensi) sopratutto colpiti da un paesaggio che si vende da sè, ma con una offerta che ha poche frecce per l’animazione serale. Ne abbiamo parlato in altre occasioni, piano strategico dell’offerta e gestione professionale che continuano a latitare. I turisti vengono. Bene e si muovono a piedi, l’escursione sulla passerella del torrente Gravina (il ponte tibetano è altro e lo troverete a Castelsaraceno), si recano nei Sassi e a Murgia Timone con i bus del trasporto pubblico e non solo, ma anche in bici, o su auto d’epoca. La voglia di muoversi c’è. Al lavoro, ma con serietà, concretezza e professionalità, per prolungare la permanenza e con promozione di eventi fatti per tempo…