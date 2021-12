Un pienone così in centro e nei rioni Sassi lo ricordiamo per l’anno super di Matera capitale europea della cultura 2019. Tanti visitatori per il ponte dell’Immacolata con l’inaugurazione del mercatino di Natale, in piazza Vittorio Veneto, e per il secondo giorno del presepe vivente nel Caveoso. Tanta allegria, qualche problema logistico in centro, ma anche tanto buon senso e un invito a indossare la mascherina visto che per le distanze è impresa ardua… Del resto luci, dolci, salumi, formaggi, castagne, regali e un giro sulla giostrina dei cavalli in piazza Vittorio Veneto favoriscono lo stazionamento.



Vanno avanti le vaccinazioni e questo è un buon segnale e va tenuto alto per tutto il periodo natalizio, vista la recrudescenza della pandemia.



Il taglio del nastro al mercatino e quello della torta, con la partecipazione degli organizzatori, del sindaco Domenico Bennardi e della giunta , oltre a realtà come la Pro Loco che ospiterà in una casetta tante associazioni di volontariato,

il passaggio di musicanti, giocolieri hanno fatto risuonare forte la voglia di Matera di ricominciare con tanto senso di responsabilità. Il cartellone di eventi ”Natale Insieme 2021” riserva appuntamenti per i gusti di tanti, come ricorda l’assessora alla Cultura Tiziana D’Oppido e c’è attesa per la ruota panoramica in allestimento in piazza Matteotti. Nel frattempo furoreggia Babbo Natale tra via del Corso e via delle Beccherie,



con le nenie degli zampognari di ieri e di oggi nel solco della tradizione,



mentre i bambini al Christmas village bussano alla porta di Babbo Natale. Letterine e richieste…