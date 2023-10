Pomarico: videosorvegliaza operativa in tutto il centro storico

“Terminato l’iter burocratico riguardante la normativa sulla privacy, la videosorveglianza a Pomarico finalmente è operativa in tutto il centro storico. Con un progetto finanziato da fondi comunali sono state installate 30 telecamere, in funzione dal 28 Ottobre scorso.” Ad annunciarlo è il primo cittadino Francesco Mancini con una nota in cui sottolinea come trattasi di “Un passaggio importantissimo e fortemente voluto, in ottica di diversi interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del nostro centro storico: il rifacimento della pavimentazione stradale per la realizzazione di un percorso di collegamento dalla Chiesa Madre al Palazzo Marchesale, un intervento radicale sulla viabilità e la realizzazione dell’importante progetto del rifacimento ex novo della rete idrica e fognaria dell’intera zona castello.

Abbiamo la necessità di riappropriarsi di quella che è stata da sempre la sua funzione principale: essere luogo di cultura, storia, tradizione e aggregazione.

Dopo questa parte prioritaria dell’intervento, avrà inizio una seconda fase di installazione, a copertura completa di tutto il centro abitato dove verranno installate anche telecamere nei punti di accesso e di uscita dal concentrico urbano.

Si tratta del completamento di un percorso che ha permesso all’amministrazione comunale di rispondere a una esigenza di sicurezza emersa durante gli incontri effettuati con tutta la cittadinanza.

Il presidio del territorio in tutti i suoi aspetti, atti vandalici, sicurezza stradale e presidio ambientale, è una delle priorità di questa amministrazione. Abbiamo la certezza che tramite questo strumento di controllo avremo un paese più sicuro, all’avanguardia e pronto a rispondere alle esigenze che il nostro tempo richiede.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.