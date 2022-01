Nuove opportunità per Pomarico che avrà a disposizione 400 mila euro delle “infrastrutture verdi” che andranno a potenziare sotto tutti i punti di vista, anche estetico, tutto il parco sportivo di via Rago dove sono in fase conclusiva i lavori per quanto riguarda la tensostruttura e quelli riguardanti il campo di calcetto. Mentre con i 135 mila euro per il “ciclo dei rifiuti” sarà realizzata un’isola ecologica “intelligente” dove con il riconoscimento personale tramite scheda si potranno conferire i rifiuti differenziati (h24) con una forma di premialita’.