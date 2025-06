Pomarico, “Legàmi Coràli – Armonia di Voci per un Mondo inclusivo”

Si è tenuto domenica 22 giugno presso il Palazzo Marchesale di Pomarico l’ultimo incontro di alfabetizzazione corale itinerante tenuto dal M° Luigi Leo nell’ambito del Progetto “Legàmi Coràli – Armonia di Voci per un Mondo inclusivo”, promosso da FENIARCO – Federazione Italiana Associazioni Regionali Cori e realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fondi ex art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avviso 2/2023. Al progetto partecipano, sul territorio nazionale, 19 regioni coordinate da FENIARCO e 11 partner, tra cui il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS, capofila per la Basilicata.

Gli incontri, iniziati lo scorso mese di ottobre, hanno coinvolto 19 formazioni corali lucane, aderenti all’ABACO – Associazione Basilicata Cori, in 11 appuntamenti che si sono svolti a Matera, Bernalda, Lavello, Avigliano, Ferrandina, Moliterno, Grassano, Policoro, Tursi, Pomarico. Con l’ultimo incontro, si conclude la prima delle due parti progettuali che avranno luogo in Basilicata, ovvero I LEGàMI inter(generazionali), che hanno avuto come obiettivo il miglioramento dei rapporti sociali esistenti tra individui e comunità che presentano differenti età anagrafiche. Nel coro infatti non esistono barriere di ingresso, non esistono discriminazioni e risulta fondamentale contribuire alla riduzione delle ineguaglianze al fine di intervenire su fenomeni di marginalità o esclusione favorendo, nel contempo, azioni che puntano al benessere psico-fisico dell’individuo e di comunità più ampie, sempre in un’ottica educativa.

Al centro delle attività svolte, la scoperta ed il consolidamento della conoscenza del proprio corpo e degli accorgimenti per rendere l’esercizio del canto un momento di gioia e condivisione, mediante esercizi mirati a prendere consapevolezza dell’apparato respiratorio e fonatorio ed approcci teorico/pratici che hanno saputo coinvolgere tutti i partecipanti, dai più piccoli (6 anni) ai più grandi (over 70).

Il docente degli incontri, il M° Luigi Leo, è Direttore e fondatore del Coro Juvenes Cantores, dell’Ensemble Vocale Modus Novus e del Consonare Ensemble, nonché Direttore didattico e docente principale alla “Scuola Superiore Biennale per Direttori di coro di voci bianche”. È stato docente per Festival nazionali e internazionali, presso la Scuola Internazionale per Direttori di Coro di Arezzo e la Milano Choral Academy e in giuria per concorsi nazionali e internazionali. Attualmente è anche il direttore del Coro Giovanile Pugliese col quale si è esibito nel 2024, insieme al Coro giovanile Campano, al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con i Cori da lui diretti ha vinto molti premi e menzioni speciali a Concorsi Corali nazionali ed internazionali, diretto composizioni in prima assoluta e pubblicato incisioni discografiche. È docente di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera.

Prossimo e conclusivo step del Progetto in Basilicata saranno i LEGàMI associativi, che vogliono dar voce e sviluppo alla rete corale sul territorio, creare nuove prospettive di crescita e ampliamento, formare coloro che si trovano a gestire relazioni tra persone, associazioni, altre entità con gli intenti di avvicinare un numero sempre più ampio di persone alla pratica del canto, incentivando la cultura del volontariato (in particolare tra i giovani) e promuovendo diverse iniziative che rinsaldano e rinforzano l’intero sistema nazionale.

In programma, il 28 settembre a Ferrandina, una rassegna itinerante che vedrà coinvolti tutti i cori ABACO Basilicata ad animare con momenti musicali chiostri, chiese, piazze, centri sociali, per creare un grande momento di inclusione e condivisione.