Il sindaco di Pomarico Francesco Mancini chiede un incontro urgente con l’assessore regionale Gianni Rosa.

“Dopo le immagini trasmesse dal satellite in cui si evidenziano “cambi di colore” del fiume Basento, credo sia opportuno una verifica approfondita di quello che “non è chiaro” per quanto riguarda la tutela del nostro ambiente, ambiente inteso come tutto il territorio della val Basento.

Questo è un problema che non può più essere rimandato. Da troppo tempo subiamo una mancanza di rispetto nella tutela della salute pubblica di un’intera vallata, c’è un urgente bisogno di fare chiarezza su alcuni fenomeni che hanno bisogno di essere chiariti quanto prima.